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Каспер Рууд завоевал первый титул ATP-500, обыграв Циципаса в финале турнира в Барселоне

Каспер Рууд завоевал первый титул ATP-500, обыграв Циципаса в финале турнира в Барселоне
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Сегодня, 21 апреля, шестая ракетка мира Каспер Рууд из Норвегии обыграл в матче за титул грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (седьмой в рейтинге ATP) со счётом 7:5, 6:3.

Барселона. Финал
21 апреля 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Каспер Рууд
6
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 29 минут. За это время Каспер Рууд реализовал три брейк-пойнта из шести, а Стефанос Циципас — один из двух. Также норвежец выполнил два эйса и допустил две двойные ошибки. Грек подал три эйса и допустил четыре двойные ошибки.

Напомним, это первый титул ATP-500 для Рууда. До этого самая крупная категория турниров, титулы на которых выигрывал норвежец, — ATP-250 (10 титулов).

Циципас 11 раз играл в турнирах ATP-500, но также не смог завоевать ни одного титула этой категории. При этом грек является финалистом двух турниров «Большого шлема», трёхкратным триумфатором «Мастерсов» и победителем Итогового турнира ATP.

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