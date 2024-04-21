Каспер Рууд завоевал первый титул ATP-500, обыграв Циципаса в финале турнира в Барселоне

Сегодня, 21 апреля, шестая ракетка мира Каспер Рууд из Норвегии обыграл в матче за титул грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (седьмой в рейтинге ATP) со счётом 7:5, 6:3.

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 29 минут. За это время Каспер Рууд реализовал три брейк-пойнта из шести, а Стефанос Циципас — один из двух. Также норвежец выполнил два эйса и допустил две двойные ошибки. Грек подал три эйса и допустил четыре двойные ошибки.

Напомним, это первый титул ATP-500 для Рууда. До этого самая крупная категория турниров, титулы на которых выигрывал норвежец, — ATP-250 (10 титулов).

Циципас 11 раз играл в турнирах ATP-500, но также не смог завоевать ни одного титула этой категории. При этом грек является финалистом двух турниров «Большого шлема», трёхкратным триумфатором «Мастерсов» и победителем Итогового турнира ATP.