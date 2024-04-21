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Состоялась жеребьёвка турнира WTA-1000 в Мадриде, где Соболенко будет защищать титул

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 23 апреля по 4 мая.

Возможные четвертьфиналы по посеву:

Ига Свёнтек (1) — Мария Саккари (5)

Кори Гауфф (3) — Онс Жабер (8)

Арина Соболенко (2) — Маркета Вондроушова (7)

Елена Рыбакина (4) — Чжэн Циньвэнь (6)

Отметим другие интересные матчи первого круга:

Дарья Касаткина (10) — Екатерина Александрова (14)

Людмила Самсонова (15) — Елена Остапенко (9)

Анна Калинская (24) — Марта Костюк (25)

Паула Бадоса — Эмма Радукану

Вероника Кудерметова (17) — Лейла Фернандес (32)

Анастасия Потапова — Софья Кенин

Ангелина Калинина (30) — Анастасия Павлюченкова (20)

Действующей чемпионкой грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) является белорусская теннисистка Арина Соболенко.