Состоялась жеребьёвка турнира WTA-1000 в Мадриде, где Соболенко будет защищать титул
Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 23 апреля по 4 мая.
Возможные четвертьфиналы по посеву:
- Ига Свёнтек (1) — Мария Саккари (5)
- Кори Гауфф (3) — Онс Жабер (8)
- Арина Соболенко (2) — Маркета Вондроушова (7)
- Елена Рыбакина (4) — Чжэн Циньвэнь (6)
Отметим другие интересные матчи первого круга:
- Дарья Касаткина (10) — Екатерина Александрова (14)
- Людмила Самсонова (15) — Елена Остапенко (9)
- Анна Калинская (24) — Марта Костюк (25)
- Паула Бадоса — Эмма Радукану
- Вероника Кудерметова (17) — Лейла Фернандес (32)
- Анастасия Потапова — Софья Кенин
- Ангелина Калинина (30) — Анастасия Павлюченкова (20)
Действующей чемпионкой грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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