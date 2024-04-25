Определился соперник Даниила Медведева во втором круге «Мастерса» в Мадриде
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с итальянским спортсменом Маттео Арнальди (36-й в рейтинге ATP) в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В первом круге Арнальди обыграл 67-ю ракетку мира представителя Австралии Кристофера О'Коннелла. Встреча, прошедшая на шестом корте комплекса «Каха Махика», завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу итальянского теннисиста.
Мадрид (м). 1-й круг
25 апреля 2024, четверг. 14:30 МСК
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Окончен
0 : 2
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Маттео Арнальди
М. Арнальди
Турнир в Испании завершится 5 мая. Действующим чемпионом «Мастерса» в Мадриде является третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале прошлого розыгрыша соревнований одержал победу над немецким спортсменом Ян-Леннардом Штруффом со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
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