Определился соперник Даниила Медведева во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с итальянским спортсменом Маттео Арнальди (36-й в рейтинге ATP) в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В первом круге Арнальди обыграл 67-ю ракетку мира представителя Австралии Кристофера О'Коннелла. Встреча, прошедшая на шестом корте комплекса «Каха Махика», завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу итальянского теннисиста.

Турнир в Испании завершится 5 мая. Действующим чемпионом «Мастерса» в Мадриде является третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале прошлого розыгрыша соревнований одержал победу над немецким спортсменом Ян-Леннардом Штруффом со счётом 6:4, 3:6, 6:3.