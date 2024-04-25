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Остапенко вышла в 1/16 финала турнира в Мадриде, уверенно обыграв Бузас Манейро

Остапенко вышла в 1/16 финала турнира в Мадриде, уверенно обыграв Бузас Манейро
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 10-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/32 финала латвийка уверенно переиграла испанку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2024, четверг. 14:40 МСК
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

За это время Елена Остапенко выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных (86%). На счету Джессики Бузас Манейро один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных (50%).

В следующем раунде Остапенко сыграет с победительницей противостояния Мария Карле (Аргентина) — Вероника Кудерметова (Россия).

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