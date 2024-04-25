Остапенко вышла в 1/16 финала турнира в Мадриде, уверенно обыграв Бузас Манейро

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 10-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/32 финала латвийка уверенно переиграла испанку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут.

За это время Елена Остапенко выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных (86%). На счету Джессики Бузас Манейро один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных (50%).

В следующем раунде Остапенко сыграет с победительницей противостояния Мария Карле (Аргентина) — Вероника Кудерметова (Россия).