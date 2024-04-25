Людмила Самсонова одолела Наоми Осаку на старте турнира в Мадриде

17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом для себя матче Самсонова (15) со счётом 6:2, 4:6, 7:5 обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира японку Наоми Осаку.

Встреча Самсоновой с Осакой продлилась 2 часа и 24 минуты. В её рамках Людмила четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Осаки семь эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в 1/8 финала турнира в Мадриде Самсонова сразится с 20-й ракеткой мира американкой Мэдисон Кис (18).