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«Её потенциал огромен». Викторовски — о лидерстве Свёнтек в рейтинге WTA

«Её потенциал огромен». Викторовски — о лидерстве Свёнтек в рейтинге WTA
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Томаш Викторовски, тренер первой ракетки мира из Польши Иги Свёнтек, высказался о лидерстве теннисистки в рейтинге WTA.

«Её потенциал огромен. Однако при таком загруженном графике остаётся мало времени для работы над элементами, которые необходимо улучшить. Кроме того, мы работаем в течение сезона и хотим, чтобы она продолжала побеждать. Мы должны обращать внимание в первую очередь на то, что она делает хорошо и что даёт ей эти победы. Это не меняет того факта, что все ещё есть элементы, которые Ига не только может, но и должна улучшить», — приводит слова Викторовски Punto de Break.

Напомним, 22 апреля Свёнтек стала девятой теннисисткой в истории, достигшей рубежа в 100 недель в ранге первой ракетки мира. На восьмой строчке располагается Жюстин Энен (117 недель). Рекордсменкой является Штеффи Граф (377).

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