ATP опровергла информацию о том, что в Саудовской Аравии будет проводиться «Мастерс»

Руководство Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) выпустило заявление, в котором опровергло информацию Tennis Magazine Italia о том, что с 2027 года в Саудовской Аравии будет проводиться турнир серии «Мастерс».

«Нам известно, что в СМИ распространяется информация о том, что ATP было принято решение о введении в календарь 10-го турнира серии «Мастерс». Мы хотели бы уточнить, что эта информация неточна. Никаких решений принято не было. Любые новости по данному вопросу будут сообщены нами в соответствующее время», — говорится в официальном сообщении ассоциации.

Отметим, что на этой неделе в Мадриде (где сейчас играют «Мастерс» и турнир WTA-1000) действительно проходит встреча теннисных чиновников, на которой, предположительно, обсуждается реформирование календаря и туров в целом.