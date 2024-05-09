Азаренко: выход в четвертьфинал или полуфинал — хороший результат, но для меня это не цель

Экс первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о своих целях во время турниров.

«Драйв и дух соперничества в желании быть лучшей — это то, что заставляет меня играть, совершенствоваться и по-настоящему усердно работать. Я никогда не играю, чтобы играть средне. Для меня выход в четвертьфинал или полуфинал — это хороший результат, но это не цель. Я действительно хочу убедиться, что я подготовилась и усердно тренируюсь, чтобы бороться за титулы», — приводит слова Азаренко официальный сайт Australian Open.

34-летняя экс первая ракетка мира Виктория Азаренко в текущем рейтинге WTA занимает 24-ю позицию. На грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде белорусская спортсменка дошла до третьего круга, где уступила в двух сетах (6:7 (0:7), 3:6) 47-й ракетке мира Саре Соррибес-Тормо из Испании.