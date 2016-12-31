Куркаев: желаю болельщикам всегда находить время для посещения наших матчей

Центральный блокирующий новосибирского «Локомотива»поздравил болельщиков команды с наступающими праздниками.«Хочу, чтобы у наших болельщиков следующий год сложился продуктивно, чтоб все цели, которые они перед собой поставили, реализовались, а также, чтобы они всегда находили время для посещения наших матчей. Мы же в свою очередь будем стараться радовать их ещё больше. Крепкого здоровья каждому человеку, удачи во всём, счастья и большой любви, которая будет согревать всех в нашей холодной Сибири.Команде хотелось бы так же пожелать здоровья, потому что оно главное в нашей профессии. От него зависит будущее каждого спортсмена, если ты здоров, тебе ничего не мешает себя реализовывать и показывать высокие результаты. От этого будет и счастье, и любовь, и мир в семье, потому что, когда человек здоров, у него всё прекрасно», — приводит слова Куркаева официальный сайт «Локомотива».