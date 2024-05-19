Волейбольная Лига наций, женщины: результаты игрового дня

В субботу, 18 мая, в рамках женского волейбольного турнира Лига наций — 2024 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лига наций — 2024. Женщины. Результаты матчей, 18 мая:

Польша — Нидерланды — 3:0 (25:20, 26:24, 25:18);

Франция — Болгария — 3:1 (19:25, 25:21, 25:11, 29:27);

Италия — Турция — 3:1 (25:27, 25:21, 25:21, 25:18);

Сербия — Китай — 1:3 (25:21, 15:25, 18:25, 18:25);

Южная Корея - Доминиканская Республика — 0:3 (13:25, 19:25, 20:25).

В соревнованиях принимают участие 16 национальных команд, которые на предварительной стадии проведут круговой турнир, разбитый на три этапа. По его итогам восемь лучших команд сыграют в финальном турнире Лиги наций, который пройдёт по системе плей-офф с 20 по 23 июня в Бангкоке (Таиланд).