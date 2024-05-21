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Бывший волейболист «Локомотива» Абаев женился

Бывший волейболист «Локомотива» Абаев женился
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Связующий Константин Абаев, подписавший контракт на следующий сезон с итальянской «Вероной», женился. Его супругой стала Анастасия Фролова. Ранее девушка закончила карьеру в пляжном волейболе.

Российский волейболист выступал за новосибирский клуб с 2019 года. Абаев становился чемпионом Европы и MVP турнира среди молодёжных команд в 2018 году, серебряным призёром чемпионата мира U19 (2017), бронзовым призёром чемпионата мира U21 (2017). Кроме того, спортсмен завоевал золотую (2020), серебряную (2022) и бронзовые (2021, 2023) медали чемпионата России.

В течение спортивной карьеры Константин Абаев выступал за молодёжные команды «Локомотива» (2012-2017), болгарскую «Монтану» (2017-2018) и французский «Пуатье» (2018-2019).

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