Лига наций — 2024, мужчины: расписание матчей на 22 мая

Сегодня, 22 мая, пройдёт второй день предварительного этапа мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

Лига наций — 2024. мужчины. Раcписание матчей, 22 мая.

17:00 мск. Нидерланды — Словения

20:00 мск. США — Польша

23:30 мск. Германия — Италия

Всего в турнире участвуют 16 команд. Группа 1, в которую входят Болгария, Франция, Турция, Канада, Нидерланды, Словения, США и Польша, на этой неделе проведёт встречи в турецкой Анталии. Группа 2 (Аргентина, Япония, Куба, Бразилия, Германия, Италия, Иран и Сербия) сыграет в Рио-де-Жанейро. Восемь лучших сборных по итогам всего предварительного этапа выйдут в 1/4 финала плей-офф Лиги наций — 2024.