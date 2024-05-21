Вернблум извинился за игру в составе ЦСКА, Кроос завершает карьеру. Главное к вечеру
Экс-полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму пришлось извиниться перед Швецией за игру в составе российского клуба, Тони Кроос завершает карьеру, а Серена Уильямс близка к возвращению в теннис. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 21 мая.
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