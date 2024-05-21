Вернблум извинился за игру в составе ЦСКА, Кроос завершает карьеру. Главное к вечеру

Экс-полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму пришлось извиниться перед Швецией за игру в составе российского клуба, Тони Кроос завершает карьеру, а Серена Уильямс близка к возвращению в теннис. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 21 мая.

Футбол

Понтус Вернблум извинился за свою игру в ЦСКА перед народом Швеции

«Реал» подтвердил, что Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024

Кирилл Набабкин покинет ЦСКА по окончании текущего сезона

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Бокс/ММА

«Платить, суетящаяся крыса». Макгрегор жёстко высказался после новости о долгах Хабиба

Абдель-Азиз угрожает Конору Макгрегору из-за слов про долги Хабиба

Баскетбол

Авто

Сайнс уведомил «Альпин» и «Уильямс» о своём решении по контракту

Представлена возрождённая Volga. Три модели выпустят уже в 2024 году

Исторические выплаты «Феррари» в Формуле-1 ограничат с 2026 года

Волейбол

Либеро Валентин Кротков вернулся в казанский «Зенит»

Волейболистка Светлана Гатина перешла в «Динамо-Ак Барс»

Фигурное катание

Российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв планируют выступать за Узбекистан

Артём Федорченко начал сотрудничество с французским фигуристом Экономидесом

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