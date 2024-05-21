Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новости спорта 21 мая: Вернблум ЦСКА Швеция Россия, Кроос Реал Германия Евро-2024, Набабкин, Уильямс теннис, ЧМ хоккей

Вернблум извинился за игру в составе ЦСКА, Кроос завершает карьеру. Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму пришлось извиниться перед Швецией за игру в составе российского клуба, Тони Кроос завершает карьеру, а Серена Уильямс близка к возвращению в теннис. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 21 мая.

Футбол

Материалы по теме
Сборная 29-го тура РПЛ. Капитаны «Спартака», «Динамо» и невероятный Кассьерра
Сборная 29-го тура РПЛ. Капитаны «Спартака», «Динамо» и невероятный Кассьерра

Хоккей

Материалы по теме
«У Ротенберга личные проблемы с ним». Переезд в НХЛ — единственный вариант для Мичкова
«У Ротенберга личные проблемы с ним». Переезд в НХЛ — единственный вариант для Мичкова

Теннис

Материалы по теме
Как врубиться в теннис и не заскучать
Как врубиться в теннис и не заскучать

Бокс/ММА

  • «Платить, суетящаяся крыса». Макгрегор жёстко высказался после новости о долгах Хабиба
  • Абдель-Азиз угрожает Конору Макгрегору из-за слов про долги Хабиба
Материалы по теме
«Мой спорт стреляет себе в ногу». Усик будет абсолютным чемпионом мира всего две недели
«Мой спорт стреляет себе в ногу». Усик будет абсолютным чемпионом мира всего две недели

Баскетбол

Материалы по теме
Вновь без титула. Почему «Зенит» второй год подряд не смог выйти в финал Единой лиги?
Вновь без титула. Почему «Зенит» второй год подряд не смог выйти в финал Единой лиги?

Авто

Материалы по теме
Обогнал бы Норрис Ферстаппена ещё за пару кругов и нужна ли Ф-1 Имола? Разбор
Эксклюзив
Обогнал бы Норрис Ферстаппена ещё за пару кругов и нужна ли Ф-1 Имола? Разбор

Волейбол

  • Либеро Валентин Кротков вернулся в казанский «Зенит»
  • Волейболистка Светлана Гатина перешла в «Динамо-Ак Барс»
Материалы по теме
«Если вернусь в Россию, то только в «Локомотив». Откровенный разговор с Радославом Арсовым
Эксклюзив
«Если вернусь в Россию, то только в «Локомотив». Откровенный разговор с Радославом Арсовым

Фигурное катание

Материалы по теме
«Говорили: музыка мрачная, зачем вы это берёте?» Интервью с тренером группы Давыденко
Эксклюзив
«Говорили: музыка мрачная, зачем вы это берёте?» Интервью с тренером группы Давыденко

Другие (Олимпиада)

Материалы по теме
Карлсен раздавил соперников на необычном турнире. Великие партии прошлого ему помогли
Карлсен раздавил соперников на необычном турнире. Великие партии прошлого ему помогли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android