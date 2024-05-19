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Лига наций — 2024, женщины: расписание матчей на 19 мая

Лига наций — 2024, женщины: расписание матчей на 19 мая
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Сегодня, 19 мая, в рамках женского волейбольного турнира Лига наций — 2024 пройдут матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

Лига наций — 2024. Женщины. Раcписание матчей, 19 мая

  • 14:00 мск. Германия — Нидерланды
  • 16:00 мск. Бразилия — Сербия
  • 17:00 мск. Польша — Япония
  • 20:00 мск. США — Доминиканская Республика
  • 20:00 мск. Франция — Турция
  • 23:30 мск. Таиланд — Южная Корея

Также сегодня рано утром по московскому времени состоялась встреча между сборными Таиланда и Канады. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу канадской команды.

В соревнованиях принимают участие 16 национальных команд, которые на предварительной стадии проведут круговой турнир, разбитый на три этапа. По его итогам восемь лучших команд сыграют в финальном турнире Лиги наций, который пройдёт по системе плей-офф с 20 по 23 июня в Бангкоке (Таиланд).

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