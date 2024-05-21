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«Зенит-Казань» объявил о подписании доигровщика из Высшей лиги «А»

«Зенит-Казань» объявил о подписании доигровщика из Высшей лиги «А»
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20-летний российский доигровщик Владимир Енин стал игроком казанского «Зенита», сообщает пресс-служба клуба. Волейболист перешёл в коллектив Алексея Вербова из команды «Академия-Казань», которая выступает в Высшей лиге «А».

В мае 2024 года Владислав Енин выиграл Кубок Молодёжной лиги в составе «Зенит-УОР». В прошедшем сезоне «Зенит-Казань» стал чемпионом России сезона-2023/2024, обыграв в финальной серии московское «Динамо» со счётом 3-0 (3:0, 3:1, 3:1). Бронзовые медали чемпионата выиграли волейболисты «Белогорья»

Напомним, в 2022 году международная федерация волейбола (FIVB) запретила российским командам участвовать в международных турнирах. Позднее стало известно о недопуске сборной России на квалификационный турнир Олимпиады-2024 в Париже.

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