«Наконец-то окупилось». Капитан «Белогорья» — о первой за восемь лет медали Суперлиги

23-летний российский волейболист, капитан клуба «Белогорье» Павел Тетюхин высказался о первой за восемь лет медали Суперлиги. Напомним, в сезоне-2023/2024 белгородский клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России впервые с 2016 года.

«Для меня и для ребят, которые это время посвятили работе в клубе, бронза значит многое. В первую очередь в психологическом плане. Когда выиграли последний матч в Новом Уренгое, посмотрел на ребят, а они уже заулыбались, были счастливы. Читалось в глазах – наконец-то окупилось: тренировались, работали, [были] сложности с переездами. Вера в общую идею увеличилась, пришло понимание, что идём в правильном направлении. В психологическом плане все немного выдохнули. Мы будем дальше это делать, чтобы завоевать больше медалей и получать эти же эмоции. Теперь понимаем: оказывается, так выглядит победа в спорте. Ради таких моментов надо работать.

Эмоциональнее, конечно, это было для тех ребят, кто уходит из команды: они понимали это до игры. Очень приятно было смотреть на них, потому что они отдавали себя на площадке: если бы была возможность прыгнуть в щиты за мячами, уверен, каждый бы из них прыгнул. Это добавляло каждому игроку – кто находился на площадке и за её пределами – энергии», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.