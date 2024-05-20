ЖВК «Динамо» Москва обратился в ВФВ по поводу дисквалификации Гончаровой

Генеральный директор женского волейбольного клуба «Динамо» Москва Владимир Зиничев обратился с открытым письмом к Дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) из‑за дисквалификации капитана команды Наталии Гончаровой.

« Уважаемые члены дисциплинарной комиссии ВФВ!

16 мая с. г. на собрании представителей женских волейбольных клубов Суперлиги представителю московского «Динамо» было передано решение дисциплинарной комиссии ВФВ по итогам заседания 15 мая 2024. Вторым вопросом повестки дня значится: «Об игроке женской волейбольной команды «Динамо» г. Москва Гончаровой Н.О.». Мы внимательно ознакомились с вашими решениями по этому и другим вопросам.

Считаю важным напомнить вам, что Наталия Гончарова — чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России, шестикратный обладатель Кубка России, четыре года подряд признавалась лучшей волейболисткой России (приз имени Людмилы Булдаковой), заслуженный мастер спорта России, член комиссии спортсменов ВФВ, на протяжении более 10 лет являлась бессменным игроком и лидером сборной России — самый титулованный из продолжающих карьеру игрок страны. Человек, на протяжении 18 лет сохраняющий верность нашему клубу, является капитаном, лицом и совестью не только клуба, но и всего физкультурно‑спортивного общества «Динамо», и все её успехи и неудачи мы разделяем всегда вместе с ней, поэтому мы не можем безучастно наблюдать за тем, что вы позволили себе в отношении неё.

Я хотел бы, во‑первых, узнать, почему на рассмотрение других вопросов вы пригласили «провинившихся», заслушали их, высказали им поочерёдно «в глаза» свою позицию, очевидно, состоялся какой‑то диалог или обмен мнениями сторон? Уведомить же о заседании вашей комиссии, не говоря уже о том, чтобы пригласить Гончарову или представителя нашего клуба, вы почему‑то нужным не посчитали. Можно предположить, что вы побоялись этого возможного диалога с нами или просто считаете ниже своего достоинства его вести. Другого объяснения этой избирательности по отношению к объектам разбирательства я попросту не вижу.

К своему обращению я прилагаю ряд фото и видеосюжетов, публикаций в СМИ, в которых показывается, как и почему развивался конфликт, приведший к эмоциональному срыву Гончаровой Наталии. Надеюсь, у вас найдётся время и желание посмотреть эти документальные свидетельства и задуматься над тем, справедливым ли и правомерным ли было то, что происходило на вашем заседании по второму вопросу повестки дня — в отношении капитана «Динамо» (Москва) Наталии Гончаровой.

Прошу данное обращение считать официальным обращением в дисциплинарную комиссию ВФВ с требованием повторно рассмотреть вопрос, связанный с условной дисквалификацией Гончаровой Н.О., на этот раз в её присутствии. Прошу вас из уважения к этой великой спортсменке выслушать её объяснение и тщательно разобрать все обстоятельства, предшествовавшие событию, за которое вы её наказали.

При этом прошу учесть, что только одна Гончарова из всех фигурантов этой неспортивной истории лично и публично принесла свои извинения за свой срыв на следующий же день утром на официальном сайте команды и позже в прессе. Никто из фигурантов дела калининградской команды «Локомотив», к сожалению, не сделал этого до сих пор: ни Каракурт, ни Зайцева.

Доказательства, подтверждающие факты нарушений со стороны игроков «Локомотива» (Калининградская область), судейской бригады полуфинальной серии плей‑офф против «Динамо» (Москва), фото и видеоматериалы находятся в приложении к данному обращению.

С уважением, Зиничев В.А.», — приводит текст письма «Матч ТВ».

Напомним, ранее Дисциплинарная комиссия ВФВ отстранила от соревнований российскую волейболистку Наталию Гончарову на шесть месяцев из-за неспортивного поведения. Она также дисквалифицирована на одну игру чемпионата России по волейболу в 2025 году.