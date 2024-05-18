Ирина Королёва вернулась в ЖВК «Динамо-Ак Барс» после сезона в «Ленинградке»

Блокирующая Ирина Королёва стала игроком волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс». Она вернулась в казанскую команду после сезона, проведённого в составе санкт-петербургской «Ленинградки».

«Мы от всей души приветствуем вновь Ирину в составе нашей команды! Желаем ей великолепного будущего сезона и ещё больших успехов вместе с «Динамо-Ак Барс»! И пусть с трибун казанского Центра волейбола опять часто и радостно будет греметь: «Заряжай!» — написано в приветственном сообщении на сайте клуба из Казани.

32-летняя Королёва — двукратная чемпионка Европы (2013, 2015), в составе «Динамо-Ак Барс» она ранее выступала с 2016 по 2023 год. Вместе с командой победила в чемпионате России-2019/2020.

В прошедшем сезоне Ирина помогла «Ленинградке» завоевать первые в истории команды бронзовые медали российской Суперлиги, а также выйти в финал Кубка России и Кубка Столетия.