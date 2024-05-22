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Элена Пьетрини не сможет выступить за сборную Италию на Олимпиаде

Элена Пьетрини не сможет выступить за сборную Италию на Олимпиаде
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Итальянская доигровщица Элена Пьетрини, игравшая в прошедшем сезоне в российской Суперлиге в составе казанского «Динамо-Ак Барс», не сможет выступить на Олимпийских играх в составе сборной Италии. Об этом сообщает портал volleynews.it.

После серии углублённых медицинских обследований и тестов было установлено, что Пьетрини не находится в подходящем состоянии для продолжения выступлений за национальную команду. Сообщается, что она не примет участия в турнирах, включая Олимпийские игры в Париже.

Напомним, Элена Пьетрини стала чемпионкой России сезона-2023/2024 в составе «Динамо-Ак Барс». Она также вошла в символическую сборную финала, её признали лучшей доигровщицей вместе с партнёршей по команде Брайелин Мартинес. Следующий сезон итальянка может провести в миланском «Веро Воллей».

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