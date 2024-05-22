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Волейбольная Лига наций, мужчины: результаты игрового дня

Волейбольная Лига наций, мужчины: результаты игрового дня
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Вчера, 21 мая, в рамках мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лига наций — 2024. Мужчины. Результаты матчей, 21 мая:

Болгария — Франция — 0:3 (21:25, 24:26, 14:25);
Турция — Канада — 1:3 (25:17, 23:25, 21:25, 21:25);
Аргентина — Япония — 1:3 (26:24, 22:25, 23:25, 19:25);

Напомним, в соревнованиях мужской Лиги наций — 2024 принимают участие 16 национальных команд, которые на предварительной стадии проведут круговой турнир, разбитый на три этапа. По его итогам восемь лучших команд сыграют в финальном турнире Лиги наций, который пройдёт по системе плей-офф в период с 20 по 23 июня в Бангкоке (Таиланд).

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