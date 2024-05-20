Бывший тренер «Локомотива» объяснил, почему его команда проиграла финал Суперлиги

Бывший тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» Радослав Арсов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко рассказал о причинах поражения его команды в финале Суперлиги-2023/2024.

«Динамо – Ак Барс» — тяжёлая команда. Жалко, что в первой игре на тай-брейке проиграли. Но в спорте так бывает, что не всегда получается как нам бы хотелось. По ходу четвёртой игры были матчболы. Но получилось так, что просто либо не повезло, либо приняли неправильное решение. Это ещё нехватка опыта, молодости в нашей команде очень много. И после этого у нас был психологический шок. Я видел все эмоции девочек, как они расстроились и как они переживали. Внутренне я хотел верить и верил, что мы можем. Но я также знал, что в Казани будет очень и очень непросто.

И мы всё равно поехали туда биться. Там опять сказались молодость и опыт, которого у нас не хватает. Стали ошибаться в таких моментах, в которых не должны. Мы должны были делать нашу работу в тех ситуациях, которые были в наших руках. Проиграли первую партию, а там уже всё: никаких сил и эмоций уже не было. В решающей игре у нас не было аргументов, хотя девушки сделали всё возможное».

Напомним, в финальной серии чемпионата России калининградская команда уступила казанскому «Динамо–Ак Барс». Командам для определения победителя пришлось сыграть все пять матчей: 3-2 в пользу казанского клуба.

Полное интервью с Радославом Арсовым можно прочитать на «Чемпионате».