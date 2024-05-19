Капитан «Тулицы» Ольга Ефимова приняла решение приостановить спортивную карьеру

Российская волейболистка, капитан ЖВК «Тулица» Ольга Ефимова приняла решение приостановить спортивную карьеру. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Это была славная охота! Капитан, спасибо за всё!» — сообщается в телеграм-канале «Тулицы».

Ольга Ефимова выступала в ЖВК «Тулица» с 2023 года. Она специализировалась на позиции связующей. Спортсменка является серебряным и бронзовым призёром Кубка России в 2017 и 2022 году соответственно. В розыгрыше женской PARI Суперлиги сезона-2023/2024 ЖВК «Тулица» занял седьмое место. Ранее стало известно, что российская волейболистка Полина Беликова перешла из «Протона» (Саратов) в «Тулицу» (Тула), а либеро тульской команды Наталья Някина продлила контракт с клубом ещё на один сезон.