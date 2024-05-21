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Связующая Вероника Архипова подписала контракт с «Тулицей»

Связующая Вероника Архипова подписала контракт с «Тулицей»
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Российская волейболистка Вероника Архипова подписала контракт с ЖВК «Тулица» (Тула). Об этом сообщила пресс-служба команды.

Связующая имеет опыт выступлений за «АТОМ-Курск», московский «Луч», «Тюмень», а также нижегородскую «Спарту», где провела три года. Архипова является чемпионкой Европы и бронзовым призёром чемпионата мира (оба — в возрасте до 18 лет), бронзовым призёром молодёжных Олимпийских игр.

Ранее стало известно о том, что доигровщица Светлана Гатина в сезоне-2024/2025 женской PARI Суперлиги будет выступать за «Динамо-Ак Барс». Контракт спортсменки рассчитан на один сезон. Также стало известно о том, что капитан ЖВК «Тулица» Ольга Ефимова приняла решение приостановить спортивную карьеру. Она специализировалась на позиции связующей.

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