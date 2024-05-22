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Олимпийская чемпионка по волейболу Перейра покинула московское «Динамо»

Олимпийская чемпионка по волейболу Перейра покинула московское «Динамо»
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35-летняя бразильская волейболистка Наталия Перейра покинула московский клуб «Динамо». Об этом сегодня, 22 мая, сообщила пресс-служба клуба в официальных сетях.

«Спасибо за самоотдачу, профессионализм, за твоё позитивное настроение каждый день! Успехов тебе в дальнейшей карьере!» — написано на сайте клуба.

Отметим, что Перейра выступала за столичную команду с 2022 года. За это время она стала чемпионкой России (2023), двукратной обладательницей Кубка России (2022, 2023), обладательницей Суперкубка России (2023).

В составе сборной Бразилии Перейра выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и серебро на Играх 2020 года в Токио, а также два раза становилась призёром чемпионатов мира.

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