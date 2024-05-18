«Минчанка», ставшая первым белорусским клубом в Суперлиге, выиграла чемпионат Беларуси

Белорусский волейбольный клуб «Минчанка» с сухим счётом 3-0 в серии одолел гродненский «Коммунальник» в финале чемпионата Беларуси. Третий матч финальной серии завершился со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:14).

Отметим, что за все три встречи минские волейболистки отдали соперницам только один сет. «Минчанка» является победителем чемпионата Беларуси с сезона-2015/2016.

«Минчанка» дебютировала в женской российской Суперлиге в сезоне-2018/2019 и пока остаётся единственным клубом из Беларуси, играющим в чемпионате России. В текущем сезоне клуб попал в зону стыковых матчей чемпионата России, рискуя опуститься в лигу ниже, однако последнее место в плей-ауте занял «Атом-Курск», который позже уступил омской «Омичке».