Тетюхин: жаль, что такую команду, как «Зенит», не можем наблюдать на международной арене

Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин заявил, что жалеет, что российские клубы не могут играть на международных стартах. По его словам, такая команда, как «Зенит» из Казани, которая в этом году выиграла золотые медали чемпионата России, была бы конкурентоспособной в волейбольной Лиге чемпионов.

«Со своей колокольни скажу: в физическом плане Казань проще себя чувствовала. Три игры по 3:0 с «Факелом» – это не то же самое, что четыре игры по 3:2, 3:1, где не всё было понятно. У Казани, даже если они партию могли проиграть, серия бы не поменяла свой ход. Казалось, «Зенит» слишком хорош в том полуфинале. «Динамо» не хватило сил, Казань набрала ход. Как команда они выглядят очень симпатично. Вчера, например, смотря финал волейбольной ЛЧ, поймал себя на мысли, что Казань и там была бы неконкурентна. То есть жалко, что такую команду мы не можем наблюдать на международной арене. Кажется, Казань на очень высоком уровне сейчас играет. Это заслуга всего клуба», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.