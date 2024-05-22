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Тетюхин: жаль, что такую команду, как «Зенит», не можем наблюдать на международной арене

Тетюхин: жаль, что такую команду, как «Зенит», не можем наблюдать на международной арене
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Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин заявил, что жалеет, что российские клубы не могут играть на международных стартах. По его словам, такая команда, как «Зенит» из Казани, которая в этом году выиграла золотые медали чемпионата России, была бы конкурентоспособной в волейбольной Лиге чемпионов.

«Со своей колокольни скажу: в физическом плане Казань проще себя чувствовала. Три игры по 3:0 с «Факелом» – это не то же самое, что четыре игры по 3:2, 3:1, где не всё было понятно. У Казани, даже если они партию могли проиграть, серия бы не поменяла свой ход. Казалось, «Зенит» слишком хорош в том полуфинале. «Динамо» не хватило сил, Казань набрала ход. Как команда они выглядят очень симпатично. Вчера, например, смотря финал волейбольной ЛЧ, поймал себя на мысли, что Казань и там была бы неконкурентна. То есть жалко, что такую команду мы не можем наблюдать на международной арене. Кажется, Казань на очень высоком уровне сейчас играет. Это заслуга всего клуба», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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