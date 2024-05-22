Тетюхин: столько проигрывать было просто непозволительно! Смотрелись мы очень плохо

Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин оценил прошедший сезон-2023/2024. По словам спортсмена, он получился неровным, однако в его второй половине команде удалось отпустить себя психологически и в конечном счёте добраться до медалей Суперлиги.

«В начале сезона пропал энтузиазм, когда мы проиграли половину игр за первый круг в регулярке. По-моему, когда проблемы на определённом этапе, надо их решать, а не думать, как ты полетишь в космос. Надо сначала [к этому полёту] подготовиться. Тогда мы перестали думать наперёд и начали решать проблемы здесь и сейчас. Очень много разговаривали с руководством, с тренером – все понимали, что это не наше место, где мы находились, столько проигрывать просто непозволительно! Играли мы очень плохо. И от этого было ещё обиднее. Поэтому внутренние силы где-то добавляли. Начали как прижатые к стене [играть], понимали, что отступать уже некуда.

Рад, что получилось: пара волевых побед придали нам уверенности. Когда заходили в плей-офф, понимали, что можем бороться за самые высокие места. В середине сезона такого не было, потому что концентрация была на других вещах: [шли] от матча к матчу. И не думали о каких-то больших целях – перед серией с «Кузбассом» думали, как его победить, а не как в Казани, образно говоря, медали разыгрывать.

Началось всё в Казани. Тогда мы отпустили себя, мол, надо обязательно выигрывать. Ещё и Гоша [Заболотников] приболел перед игрой. И тогда груз ответственности спал. В Казань последние годы мы обычно приезжали на арену на часик, получали и уезжали. В принципе, так в Казань многие команды приезжали.

А в этот раз всё было иначе — подумали: будет как будет. И с первых минут сразу включились, показали свои намерения – желание играть агрессивно, эмоционально, где-то и покричать. «Зенит» будто и сам был к этому не готов. Думали, что мы выйдем и отдадим игру. Но нет. Дальше мы уже не подпустили Казань до той уверенности, когда она играет как трактор – всех переезжает. Уже мы не давали поднять головы. А дальше были боевые игры дома: с «Динамо», с «Локо», с питерским «Зенитом», где всё решалось в концовках пятых партий. Рад, что там показали характер, – пятых партий в этом году у нас набралось немало», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.