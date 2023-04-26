Год назад я предрёк «Астон Мартин» провал. Как можно было так ошибиться?

В марте 2022 года я смело предрёк команде Лоуренса Стролла дальнейшие проблемы после провального старта сезона – вплоть до возможной продажи «Астон Мартин» новым владельцам. Год спустя команда из Сильверстоуна, насмехаясь над автором «Чемпионата», борется за звание второй силы пелотона и уже завоевала три подиума в трёх Гран-при. Самое время объясниться, как мне удалось сделать настолько неверное предсказание и чего я жду теперь.

Почему я не верил в «Астон»?

Дело было вовсе не в неудачном старте сезона. При резкой смене технического регламента всегда кто-то проваливается, это нормально, это исправляется — тем более если есть ресурсы. Больше напрягали другие факторы, о которых стоит напомнить.

Прежде всего, из множества разных источников доносилась информация, что Лоуренс Стролл активно вмешивается в повседневную работу команды. Вроде бы хорошо: владелец вовлечён в процесс, горит проектом. Но работать в таком режиме некомфортно — тот же Отмар Зафнауэр быстро решил, что подобный микроменеджмент со стороны Стролла-старшего его не устраивает. Да и простым сотрудникам вряд ли комфортно работать в такой обстановке.

«Я слышал, что владелец присутствует на всех собраниях и рассказывает, как всё надо делать. Если это правда так, то им придётся действительно сложно», — высказывался о ситуации Ральф Шумахер.

Подобное вмешательство запросто могло испортить атмосферу в коллективе, которая и так находилась под угрозой из-за резкого увеличения числа сотрудников. С одной стороны, приходят новые эксперты-боги из топ-команд, которые намерены «показать середнячкам, как работают серьёзные дяди». С другой — на них с ухмылкой смотрят заслуженные ветераны — мол, ну, обоснуй, за что тебе руководство такую зарплату отвалило.

В голову приходит неудачный опыт «Рено» 2016–2019 годов: тогда французы тоже резко увеличили состав команды и переманили к себе несколько знаменитых спецов. Это сейчас Марцин Будковски — скромный эксперт на польском телевидении, а тогда он был важным сотрудником ФИА, который якобы знал технические секреты команд и был готов использовать их на благо «Рено». Это сейчас Пит Мэчин… Вы вообще помните про такого человека? В 2017 году французы пафосно объявили о подписании этого аэродинамика «Ред Булл» — звучало почти так же круто, как переход Дэна Фэллоуза в «Астон Мартин». А в итоге Мэчина уволили спустя менее чем три года: никакого импульса переход специалиста так и не дал, команда топталась на месте.

Громкие подписания не помогли «Рено» взять хотя бы подиум в 2019-м Фото: Clive Mason/Getty Images

Можно вспомнить и про ещё одного звёздного аэродинамика Питера Продрому: «Макларен» переманил его из «Ред Булл», но машины из Уокинга ещё пару лет никуда не ехали, да и по сей день команда лишь мечтает когда-то побороться с «быками». В общем, агрессивная селекция — не гарантия успеха.

Вопросы были и по новому руководителю «Астона» Майку Краку. Про бывшего босса «БМВ» в серии DTM скептически высказывался Герхард Бергер — мол, Крак и его подопечные вообще не понимали, почему в один день немцы на высоте, а на следующий — в пролёте. Правда, к самому Бергеру как руководителю DTM вопросов ещё больше, так что насчёт его статуса эксперта большие вопросы… Но если «Астон» в следующем году сделает шаг назад, мы про слова австрийца ещё вспомним.

Наконец, не вдохновлял и состав гонщиков. Стролл-младший — достойный пилот, но никогда не казавшийся будущим чемпионом мира или хотя бы лидером, который в состоянии тащить за собой команду. Что же до Феттеля, то он перешёл в команду после бесславной концовки в «Феррари» и выглядел заслуженным ветераном, но не пилотом, который каааак поднимет команду наверх. Вот от Алонсо подобные ощущения есть. Но в марте 2022 года мы не могли предположить, что испанец сменит немца.

Что пошло «не так»?

Прежде всего, технический штаб команды успешно справился с перестройкой. Теперь уже бывший технический директор Энди Грин отошёл в сторону, передав полномочия Дэну Фэллоузу – «Астон Мартин» избежал конфликтов, а звёздные новички с ходу дали нужный результат.

На атмосфере в команде наверняка сказалось и успешное развитие сезона-2022. После провального старта «Астон» успешно доработал болид и к концу чемпионата уже был по скорости четвёртым-пятым. То есть обновления работают, идеи новых людей тоже, показатели в аэродинамической трубе и на трассе коррелируют между собой – что ещё нужно для дальнейшего прогресса? Да, ещё не будем забывать, что благодаря слабому седьмому месту в Кубке конструкторов команда Строллов может работать в аэродинамической трубе больше.

Старт 2023 года показал, что при работе над новой машиной технический штаб «Астона» поработал куда лучше всех конкурентов: идеи Фэллоуза и компании оказались более продуктивными и прорывными, чем у восьми команд Ф-1 из десяти. Снимаю шляпу. Не верил, что всё пройдёт настолько гладко и успешно.

Фернандо Алонсо — постоянный посетитель подиума в 2023 году Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Неверными оказались и ожидания, что Стролл-старший всё испортит попыткой вмешаться в любую мелочь. У нас нет инсайдов из команды, но можно предположить, что после прихода Крака и стоящего над ним Мартина Уитмарша канадский миллиардер начал делегировать полномочия либо же «доставал» своими советами только руководство, но не саму команду. Так или иначе, с результатом не поспоришь.

Напоследок – ещё раз о гонщиках. Я не уверен, что с Феттелем за рулём «Астон» точно так же завоевал бы три подиума. Да, Себ обычно хорош за рулём сильной машины, но как-то не чувствовалось с его стороны той искры, «животной» мотивации, которую мы наблюдаем со стороны Алонсо. Да и по стабильности были вопросы. Приход Фернандо – ещё один важный элемент нынешнего успеха.

Что будет дальше?

Может, опять сделать пессимистичный прогноз? На самом деле, не знаю. С одной стороны, Фэллоуз и его штаб уже доказали собственную состоятельность, а дальше, по мере слаживания инженеров и введения в эксплуатацию новой базы «Астон Мартин», всё должно стать ещё лучше.

С другой – мы ещё не видели работу обновлённого «Астона» в долгосрочной перспективе. С болидом 2023 года команда выстрелила, но способна ли она демонстрировать такой результат стабильно? В памяти всплывает «БАР» 2004 года, когда инженеры сами до конца не разобрались, почему их машина так хороша, и в сезоне-2005 результаты предсказуемо упали.

В 2005 году «БАР» сделал шаг назад Фото: Clive Mason/Getty Images

Есть и ещё пара факторов. Во-первых, «Астон» всё равно остаётся клиентской командой, которая вынуждена строить машину вокруг задней подвески «Мерседеса» — это не позволяет инженерам реализовать все свои задумки и построить условно идеальную машину. Во-вторых, теперь у британцев сократится лимит на работу в аэродинамической трубе. Хотя пример «Ред Булл» показывает: важно не количество, а качество этой работы.

Я больше не позволю себе смелых пессимистичных прогнозов в адрес команды Строллов. Однако дождусь сезона-2024, прежде чем однозначно утверждать, что «Астон» — это теперь ещё одна топ-команда, которая будет стабильно находиться в группе лидеров как минимум до смены правил в 2026-м.