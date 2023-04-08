Зачем смотреть Ф-1, если чемпион известен после третьей гонки? Сразу 7 достойных причин

К сожалению для нейтральных зрителей, в этом сезоне мы с гигантской долей вероятности будем лишены такой прелести, как чемпионская интрига. «Ред Булл» и Макс Ферстаппен не заметили особого сопротивления на старте сезона, и нет никаких предпосылок, что ситуация кардинально поменяется по ходу этого чемпионата. Впрочем, несмотря на отсутствие чемпионской гонки, Формула-1 по-прежнему таит в себе множество интриг. Ниже — главные сюжеты этого сезона в «Королевских гонках».

Хюлькенберг в попытках распрощаться с антирекордом

Сегодня Хюлькенберг всем известен как обладатель антирекорда по количеству проведённых гонок без единого подиума. Многие рассматривали очередное возвращение Нико в Ф-1 именно через призму печального достижения немецкого пилота. Падёт ли знаменитый антирекорд Хюлькенберга? – пожалуй, главная интрига финального захода Нико в «Королевские гонки».

В «Альберт-Парке» пилот «Хааса» был очень близок к заветному финишу в топ-3, но правила формирования стартовой решётки после красного флага отбросили немца на несколько позиций назад. Как показал Гран-при Австралии, при удачных стечениях обстоятельств Хюлькенберг вполне способен оказаться где-то в районе первой тройки. В запасе у Нико ещё 20 гонок, чтобы преподнести нам сенсацию и заодно навсегда распрощаться с известным антирекордом.

Алонсо может выиграть впервые за 10 лет

Только вдумайтесь – последний раз в чемпионате Формулы-1 Фернандо Алонсо побеждал 12 мая 2013 года, то есть практически 10 лет назад! После ухода из «Феррари» испанец помучился несколько лет с «Маклареном», провёл два года в творческом отпуске (от Формулы-1), вернулся в «Королевские гонки» через сотрудничество с «Альпин», откуда не без скандала перешёл в «Астон Мартин».

Фернандо Алонсо празднует победу на Гран-при Испании — 2013 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Как оказалось, подписание контракта с командой Лоуренса Стролла было правильным решением. В этом году «Астон Мартин» – одна из четырёх команд, способных бороться за топ-3. На старте чемпионата Алонсо выдал серию из трёх подиумов подряд, тем самым замахнувшись на статус «лучшего из остальных». Если «Астон Мартин» не растеряет скорость по ходу сезона, Алонсо, вполне вероятно, сможет бороться за победы на отдельных этапах – очевидно, на тех, где у пилотов «Ред Булл» возникнут какие-либо проблемы.

Кстати, если Алонсо всё же удастся выиграть гонку, он с лихвой перебьёт рекорд Патрезе по наибольшему промежутку времени между собственными победами: виктории итальянца разделило шесть с половиной лет.

Хэмилтон в шаге от великого рекорда

С самого начала формульной карьеры и вплоть до 2021 года Льюис Хэмилтон неизменно одерживал как минимум одну победу за сезон. Два года назад он даже сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера по количеству сезонов с победами в Гран-при. Многие ожидали, что Льюис перебьёт великое достижение Красного Барона в 2022 году, но не срослось: «Мерседес» построил неудачную машину, а единственную победу в том чемпионате немецкой команде принёс Джордж Расселл.

В начале этого сезона «Мерседес» пребывает примерно на тех же позициях, что и в конце прошлогоднего чемпионата. Пока что «Серебряным стрелам» трудно сражаться за победы, но нельзя забывать про гонку обновлений, в которой «Мерседес» традиционно хорош. Вполне возможно, к середине сезона немецкий коллектив вклинится в борьбу за первые места, и уж тогда Хэмилтон по-настоящему замахнётся на, казалось бы, вечный рекорд Шумахера.

В чемпионате три новичка — повод пристальнее следить за второй половиной пелотона

В последние годы текучка среди пилотов в Ф-1 заметно успокоилась по сравнению с тем, что было с десяток лет тому назад. Состав пелотона становится всё стабильнее и стабильнее, а потому к новичкам чемпионата приковано повышенное внимание. В этом году в пелотоне можно найти трёх дебютантов, каждый из которых по-своему интересен.

Выступающий за «Макларен» Оскар Пиастри считается одним из главных талантов поколения. Сегодня молодого австралийца вовсю сравнивают с Леклером, а некоторые и вовсе котируют выше Оскара. Выписанные авансы Пиастри подтверждает делом: на втором этапе в Саудовской Аравии он прошёл в третий сегмент квалификации, а в самой гонке опередил напарника Ландо Норриса. В следующей гонке на «Альберт-Парк» Пиастри и вовсе набрал первые очки. Наверняка это далеко не все сюрпризы, которые преподнесёт нам Оскар в этом году.

Как себя проявит дальше Оскар Пиастри? Фото: Mark Thompson/Getty Images

Другие новички тоже представляют собой немалый интерес. Логан Сарджент, например, будучи юниором, был близок к завершению ещё толком не начавшейся гоночной карьеры из-за проблем с финансированием. Да и в целом особым талантом Логан никогда не считался – до прошлого года он даже не котировался как потенциальный гонщик Формулы-1. Но мощный отрезок в Ф-2 заставил боссов «Уильямса» поверить в молодого американца и подписать его на позицию боевого пилота. Вполне возможно, Сарджент – главный американский пилот Ф-1 на долгие годы вперёд.

История Ника де Вриса приковывает внимание как относительно поздним дебютом в Ф-1 (28 лет), так и достаточно витиеватым путём попадания в «Королевские гонки». Голландец брал титулы в Формуле-2 и Формуле-Е, числился резервистом «Мерседеса», а в боевые пилоты Ф-1 попал во многом случайно: одной удачной гонкой за «Уильямс» он убедил доктора Марко подписать его в «Альфа Таури» на полное расписание. Впервые за долгое время за младшую команду «быков» выступает гонщик, не прошедший через академию «Ред Булл» – историческое явление.

Дуэль двух французов в «Альпин». Сколько раз они ещё между собой столкнутся?

Сбылись самые страшные ожидания боссов «Альпин»: не прошло и трёх гонок, как старые «друзья» Гасли и Окон завершили гонку в результате столкновения. Да, авария стала следствием череды событий на трассе, и в целом её можно назвать случайной. Но все же понимают, что это только начало внутрикомандного сражения в стане «Альпин».

Очевидно, что ни один из пилотов французской конюшни не согласится на статус второго пилота. Окон пытался возложить на себя бремя лидерства ещё при живом Алонсо, а Гасли полон решимости перезагрузить карьеру после неудач в системе «Ред Булл». Прибавим сюда их непростую историю взаимоотношений и получим самую взрывоопасную пару гонщиков во всём пелотоне.

Гасли в шаге от дисквалификации. Заменить его может юниор из Формулы-2

В продолжение темы внутрикомандных разборок «Альпин» нельзя не упомянуть, что в пассиве Пьера Гасли находятся 10 штрафных баллов: наберёт 12 – и последует дисквалификация на один этап. В теории Гасли мог пропустить Гран-при Азербайджана, но судьи не стали наказывать Пьера за столкновение с Оконом. Во многом на руку Гасли сыграл тот факт, что от его действий пострадал напарник по «Альпин», а не представитель другой команды.

Впрочем, расслабляться французу пока что рано. Ближайшее сгорание двух штрафных баллов произойдёт только 22 мая. Стало быть, Гасли требуется продержаться ещё три этапа. А вот если Пьер всё же получит пару штрафных баллов, то с большой долей вероятности мы увидим дебют Джека Дуэна в «Королевских гонках». В этом году молодой австралиец исполняет роль резервного пилота «Альпин», попутно выступая в Формуле-2.

«Астон Мартин», «Феррари» или «Мерседес» — кто станет лучшим из остальных?

Если с первой строчкой Кубка конструкторов всё предельно ясно, то вот за статус второй команды чемпионата развернётся нешуточная борьба. Сегодня на статус «лучшей из остальных» претендуют три команды – «Мерседес», «Астон Мартин» и «Феррари» – и, что важно, среди них невозможно выделить фаворита.

Кто прибавит сильнее — «Мерседес» или «Феррари»? Фото: Lars Baron/Getty Images

«Астон Мартин» проделал гигантскую работу в межсезонье и сегодня заслуженно занимает вторую строчку командного зачёта. В свою очередь, «Серебряные стрелы», хоть и проигрывали в скорости «зелёным» на первых двух этапах, но постоянно находились где-то поблизости. Плюс ко всему нельзя забывать, как в Брэкли умеют работать с обновлениями.

Что касается «Феррари», то итальянцы начали сезон просто ужасно: два схода и ни одного финиша в топ-3. Тем не менее нельзя сказать, что «Скудерия» была совсем уж безнадёжна: в Бахрейне и Саудовской Аравии «Феррари» демонстрировала лучший после «Ред Булл» квалификационный темп. Стало быть, скорость у «красных» есть, и столь удручающее положение по итогам трёх гонок – следствие череды неудач. Поэтому вычёркивать из борьбы за второе место «Феррари» точно не стоит.