Что скажет Алонсо о скандальном уходе из «Альпин»? Главные заявления на этапе Ф-1 — LIVE!

Летняя пауза в Формуле-1 позади. Наконец-то болельщики и журналисты смогут заполучить подробные комментарии о событиях на трансферном рынке. Фернандо Алонсо пообщается с репортёрами о своём сенсационном решении покинуть «Альпин» и объяснит, почему врал боссам французской команды, что у него нет контрактов с кем-то из конкурентов. На пресс-конференции ФИА будет и Даниэль Риккардо, которому наверняка зададут немало вопросов насчёт грядущего расставания с «Маклареном». Разумеется, мы с вами будем отслеживать и другие комментарии главных действующих лиц Глупого сезона Ф-1 — следите за обновлениями онлайна! Первые цитаты могут появиться уже в ближайшее время.

Сначала старые Только важные Live Евгений Кустов Уточнение по «Ауди»: немецкий Sky пишет, что пресс-конференция с официальным объявлением о приходе немцев запланирована на пятницу, 26 августа. 13:55 Евгений Кустов Пока парочка свежих слухов.



Во-первых, Джо Сейвуд тоже пишет, что «Ауди», скорее всего, уже в эти выходные объявит о приходе в Формулу-1. Ожидается, что Гран-при Бельгии посетит руководство немецкого бренда.



Во-вторых, Шарль Леклер, скорее всего, получит штраф за новые элементы силовой установки: монегаск получит свежий мотор, обновлённую гибридную систему и другие компоненты. Сайнс, скорее всего, штрафов не получит. 13:38 Евгений Кустов Пресс-конференции ФИА начнутся в 16:00 мск. 10 пилотов будут в зале для пресс-конференций, 10 — в зоне для телеинтервью. Алонсо в «письменной» группе в 16:00 (с ним Чжоу, Леклер, Магнуссен и Хэмилтон), Риккардо — тоже в письменной, но в 16:35 (в компании с Гасли, Феттелем, Пересом и Латифи).



Ещё до этого будут появляться новости с брифингов, организованных самими командами.