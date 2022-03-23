Без денег было гораздо лучше. Как высокомерие и богатство разваливают «Астон Мартин»

Автором одного из главных разочарований первого сезона Формулы-1 стала команда «Астон Мартин». Формально заводской коллектив канадского миллиардера Лоуренса Стролла провалился, перейдя из середняков в число аутсайдеров. Что случилось с обычно шустрой командой из Сильверстоуна и почему не слишком верится, что «зелёные» прибавят в дальнейшем?

Дельфинирование и «Мерседес»

Если вдруг кто позабыл, то «Астон Мартин» — это бывшая «Форс Индия», которую Стролл спас от банкротства в 2018 году. Раздав долги, накопленные Виджаем Малльей, канадец серьёзно вложился в коллектив, что в теории должно было помочь уже в первый сезон нового регламента Формулы-1. Но вместо этого в квалификации Гран-при Бахрейна Нико Хюлькенберг и Лэнс Стролл стали 17-м и 19-м, а в гонке Стролл-младший хоть и поднялся на 12-ю позицию, но не имел никаких шансов на очки.

Как и год назад, «Астон Мартин» стал одной из главных жертв изменений в регламенте Формулы-1 — причём по части как шасси, так и мотора. Возможно, в целом новый болид AMR22 неплох, но вот возможности использовать его на полную у гонщиков нет: машина слишком сильно страдает от дельфинирования, раскачивающего её на прямых. Так уж вышло, что «Астон Мартин» не удаётся побороть проблему так же быстро, как, например, «Феррари».

Чтобы болид не качало слишком сильно, приходится увеличивать клиренс и в целом уводить машину из того рабочего окна, под которое она проектировалась. Это оказывает сокрушающий эффект на скоростные характеристики.

«Мы всё ещё далеки от решения этой проблемы, — признался технический директор команды Энди Грин. – Нам пришлось пойти на довольно большое количество компромиссов в плане настроек машины, чтобы иметь возможность пилотировать её без этого эффекта. Могу сказать, что определённый прогресс уже есть. Но всё-таки мне кажется, что пройдёт ещё несколько гонок, прежде чем мы получим решение, которое обеспечит нам необходимую производительность и аэродинамическую стабильность.

Сколько мы теряем из-за компромисса в настройках? Более половины секунды, вероятно, даже ближе к трём четвертям секунды».

Если просто взять и отнять это время от показателей Хюлькенберга и Стролла в квалификации Гран-при Бахрейна, то очевидно, что получилась бы совсем другая история. Правда, не стоит забывать, что из-за превращения машин в дельфинов страдают и многие конкуренты.

Ну а второй удар по британцам нанесли на моторном фронте. С 2022 года все двигатели Ф-1 обязаны работать на новом топливе Е10, которое на 10 процентов состоит из экологичного этанола. Похоже, что адаптация к новому топливу «Мерседесу» не удалась: все клиенты немцев вдруг оказались в конце пелотона, а звание лучшего двигателя резко перешло к «Феррари». Так что если прежде недостатки шасси ещё можно было отчасти компенсировать за счёт мощного движка, то теперь уже, скорее, болид должен отработать и за себя, и за того парня.

Второй папа и неоднозначный выходец из «БМВ»

Не стоит думать, что проблемы «Астон Мартин» — просто следствие неудачной подстройки под новые правила. То, что в разбогатевшей команде возникли проблемы, стало понятно ещё в прошлом году. Поползли слухи, что «Астон Мартин» покинет руководитель команды Отмар Зафнауэр, который успешно рулил конюшней все последние годы. И пусть поначалу Отмар отрицал скорый уход, но в итоге действительно решил, что со Строллом-старшим ему не по пути.

«Мой друг сказал, что в католической церкви есть лишь один папа, — отметил Зафнауэр. — А когда у вас два папы, это просто неправильно. Так что я подумал, что наступил момент уйти, чтобы в «Астон Мартин» остался лишь один папа. В каждой команде есть владелец и есть босс. Но мой прежний владелец не занимался микроменеджментом. Виджай приходил на базу четыре раза в год, но я виделся с ним на гоночной трассе. Однако 98% работы происходит не на трассе, там лишь кульминация. Так вот, Виджай приходил на базу три-четыре раза за год. А всё остальное было доверено нам. Это совсем другой тип работы».

А как же привык работать Лоуренс Стролл? Об этом рассказал бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер: «Я слышал, что владелец присутствует на всех собраниях и рассказывает, как всё надо делать. Если это правда так, то им придётся действительно сложно».

Отметим, что вмешательство Стролла в повседневную работу — не единственное, что напрягло Зафнауэра. Вопреки принципу «не ломай то, что работает», Лоуренс решил не только сам указывать Отмару, что нужно делать, но и поставить над ним ещё одного руководителя — бывшего босса «Макларена» Мартина Уитмарша. Стролла почему-то не смутило, что под руководством Уитмарша знаменитая британская команда скатилась вниз в первой половине 2010-х — и вот теперь Мартин вернулся в Ф-1.

«Они очень ясно дали понять, что у меня больше не будет полномочий, которые были раньше, — рассказал Зафнауэр. – Как только я узнал это, то сразу понял, что настало время искать другие варианты. Помню, это было во время последней гонки. Мне сказали: «Да, раньше ты управлял командой, но теперь это в прошлом». Если бы меня не лишили полномочий, я бы остался».

Пусть прежний «супербосс» команде оказался не нужен, всё равно потребовался человек, который занимался бы повседневным управлением командой (кто-то же должен исполнять поручения Стролла и следовать советам Уитмарша). Но и тут выбор «Астон Мартин» многих удивил. Команду возглавил бывший руководитель автоспортивной программы «БМВ» Майк Крак. О британце не слишком лестно высказался промоутер DTM и бывший гонщик Ф-1 Герхард Бергер.

«Посмотрим, что будет, но если судить по тому, что я видел в DTM, то я просто не вижу, как «Астон Мартин» с ним продвинется вперёд. За все годы, что я в серии, «БМВ» никогда не демонстрировала постоянной конкурентоспособности. В один день они на стартовой решётке впереди, но не знают, почему так получилось. На следующий день они позади — и снова не знают почему. Когда ты видишь такое на протяжении долгого времени, то у тебя возникают вопросы к руководству. И это ведь DTM! Да, отличная серия, но Ф-1 — это другая лига», — жёстко высказался Бергер.

Новый бюджет — новые проблемы

Нестабильность в верхах — лишь часть проблем «Астон Мартин». Команда сейчас переживает непростой период, когда из коллектива, который выжимал максимум из каждого цента и каждого человеко-часа, превращается в новый, куда более богатый и крупный, проект. И логика «чем больше, тем лучше» здесь работает далеко не всегда. В процессе перестройки рушатся прежние налаженные процессы, новым сотрудникам нужно разделить полномочия с прежними, могут возникать недомолвки и конфликты.

«Ты не можешь просто взять кучу людей, вложить много денег и быстро получить в Формуле-1 какой-то хороший результат. Команда хотела использовать «метод бульдозера», но в «Тойоте» такое тоже не сработало», — констатирует «поклонник» команды Ральф Шумахер.

Уход Зафнауэра может оказаться лишь первой ласточкой. Посмотрим, долго ли продержится на своём месте техдир Энди Грин: совсем скоро к работе в «Астон Мартин» присоединятся новые звёздные инженеры, ранее работавшие в «Ред Булл» и «Мерседесе», и мы совсем не удивимся, если кто-то из них в итоге просто займёт место Грина.

К слову, не факт, что сам Грин этому расстроится. Уже ходили слухи, что он может сменить команду, так что не станет сенсацией, если Энди окажется у своего прежнего босса в «Альпин» или отправится куда-то ещё, где атмосфера более здоровая. В таком случае как-то сам собой пропадёт ответственный за результаты не только в 2022 году, но и в 2023-м.

А если «Астон» окажется слаб и в следующем сезоне, то возникнет целый ряд вопросов. Зачем убрали стабильного Серхио Переса с его мексиканскими спонсорами ради звёздного, но явно прошедшего пик формы Себастьяна Феттеля? Почему инвестиций всё больше, а результат всё хуже? Наконец, не надоест ли Строллу-старшему, что его сын всё ещё не похож на будущего чемпиона мира? Эдак и до перепродажи недалеко. Что ж, менять владельца и название команде из Сильверстоуна не впервой…