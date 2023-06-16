«Сделаем всё, чтобы Шумахера выкинули из гонки». «Грязная» победа Михаэля

Карьера Михаэля Шумахера в Формуле-1 продолжалась более 20 лет, и за это время немец одержал десятки выдающихся побед, которые стали классикой истории автоспорта. Однако были в карьере Красного Барона и чёрные пятна — гонки, в которых Михаэль не гнушался ради победы идти против правил. Одно из таких пятен — Гран-при Канады 1998 года.

Вспоминаем, как 25 лет назад Шумахер в безобидной ситуации вынес соперника с трассы, получил штраф и всё равно выиграл.

Приключения Вурца

В квалификации уже в четвёртый раз подряд первый ряд остался за «Макларенами», причём в этот раз на первом месте расположился Дэвид Култхард — Мика Хаккинен отстал на 0,07 секунды и остался вторым. Михаэль Шумахер показал третье время, уступив 0,28 секунды, а вот все остальные, включая Джанкарло Физикеллу и Ральфа Шумахера, уступили 0,6 и более.

Авария Вурца во время первой попытки старта Фото: David Taylor/Getty Images

Заезд полноценно стартовал лишь со второй попытки: в первой Александр Вурц перед первым поворотом выехал на траву, а при возвращении на трассу наехал на колесо Жана Алези, от чего вращающийся вокруг своей оси «Бенеттон» подбросило в воздух. Машина рухнула на гравий, по пути зацепив также Ярно Трулли. Судьи остановили заезд красными флагами, а участники инцидента поспешили в боксы за запасными машинами.

Однако и второй старт прошёл не без проблем. У Мики Хаккинена заклинило трансмиссию, он выбыл из борьбы одновременно с сигналом светофора, а на выходе из первого поворота зацепил гравий Ральф Шумахер — его «Джордан» тут же бросило поперёк трассы.

Машины Трулли и Алези после повторного старта Фото: David Taylor/Getty Images

Остальные пилоты благополучно объехали машину Ральфа, но Вурцу пришлось объезжать один из «Эрроузов», он взял шире и тем самым толкнул Трулли, которого забросило на машину Алези. Так всего за час австрийский дебютант вывел из боя сразу двух соперников вместе с их запасными машинами — и сам притом благополучно продолжил гонку.

Шумахер против Френтцена

В лидерах тем временем закрепился Култхард, а на второе место, опередив замешкавшегося на старте Михаэля, прорвался Физикелла. Немец, однако, уже к концу круга смог контратаковать, так что, когда пелотон догнал автомобиль безопасности, «Феррари» была уже на втором месте, а Шумахер активно прессинговал лидера. И на 19-м круге автомобиль ДиСи не выдержал: у шотландца тоже отказала трансмиссия, а «Макларен», не преодолев и трети дистанции, потерял вторую машину.

Одновременно с этим столкнулись Мика Сало и Джонни Херберт, а судьи уже в третий раз нейтрализовали гонку автомобилем безопасности. Михаэль Шумахер, у которого не осталось серьёзных соперников в борьбе за победу, тут же свернул в боксы, чтобы сэкономить на пит-стопе время. Немец выехал с пит-лейна бок о бок с Хайнц-Харальдом Френтценом, который ещё не останавливался и мог быть сложным соперником на рестарте. И лидер «Феррари» принимает решение бороться чрезвычайно жёстко.

Шумахер выносит Френтцена, выезжая из боксов Фото: Кадры телетрансляции

Михаэль, покинув пит-лейн, сместился максимально вправо, не оставив сопернику на «Уильямсе» пространства — немцу пришлось даже заезжать двумя колёсами на газон. «Феррари» оттуда как ни в чём ни бывало поехала в первый поворот, а машину Френтцена понесло дальше — правые шины немца проскальзывали по газону, и в конце концов его автомобиль вылетел в гравий и замер.

В «Уильямсе» были в ярости. Джок Клиа активно жестикулировал на командном мостике, а Патрик Хед лично отправился в расположение «Феррари» высказать претензии Жану Тодту. «Мы сделаем всё, чтобы Шумахера выкинули из гонки, мы этого так не оставим», — сказал тогда Хед. Из гонки Михаэля, конечно, не выкинули, но выписали штраф: 10-секундный стоп-н-гоу.

Борьба за победу

Шумахер отбыл свой штраф на 35-м круге и вернулся в гонку третьим. Лидировал Джанкарло Физикелла, который удержался впереди после самоубийственной атаки Жака Вильнёва — действующий чемпион откатился в самый конец пелотона, а на второе место вышел Деймон Хилл.

«Джордан» Михаэль прошёл через три круга (вскоре у Хилла возникли технические проблемы, до финиша он не добрался), а на 44-м круге, когда Физикелла отправился на свой единственный пит-стоп, Шумахер вернулся в лидеры гонки. Красный барон атаковал в таком темпе, что сохранил первое место даже после своей второй остановки в боксах и финишировал с отрывом в 16 секунд от Джанкарло — для итальянца это был уже второй подряд подиум в Монреале.

Физикелла, Шумахер и Ирвайн на подиуме Фото: Mike Cooper/Getty Images

Третьим, в 45 секундах позади Физикеллы, финишировал Эдди Ирвайн — напарнику по «Феррари» ирландец проиграл более минуты. А на четвёртой позиции расположился Алекс Вурц. После своих стартовых приключений австриец оказался в конце пелотона, но за счёт тактики одного пит-стопа смог отыграться.

За счёт победы на фоне схода Хаккинена Шумахер сократил отставание от Мики в общем зачёте с 22 очков до 12, причём впереди будут гонки во Франции и Великобритании, после которых разрыв сократится до минимума. Тогда казалось, что у Шуми весьма неплохие шансы превзойти лидера «Макларена» и реабилитироваться за Херес-97…