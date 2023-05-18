«Феррари» Шумахера загорелась — а он всё равно победил! 20 лет эпичной победе Михаэля

В тот день Михаэль был намного быстрее всех, но побороться с Райкконеном и Монтойей всё равно пришлось.

В карьере Михаэля Шумахера немало великих побед, и одна из них произошла ровно 20 лет назад — на Гран-при Австрии, состоявшемся 18 мая 2003 года. В тот день «Феррари» немца загорелась на пит-стопе, однако гонщика это не остановило: он поехал ещё быстрее и убедительно выиграл гонку.

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Старт с третьей попытки

Та гонка в Шпильберге стала последней для «А1-Ринга»: трасса вернулась в календарь чемпионата лишь шесть лет назад, полюбилась пилотам, но по финансовым причинам местным промоутерам не удалось продлить контракт с Берни Экклстоуном. Реконструированный на деньги Дитриха Матешица автодром, уже под именем «Ред Булл Ринг», вернётся в Ф-1 лишь через 11 лет.

Кими Райкконен и Михаэль Шумахер в 2003 году Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Лидером общего зачёта в Австрию приехал молодой Кими Райкконен из «Макларена». Шумахер только что одержал две победы подряд, но всё равно уступал финну четыре очка. В квалификации, в которой у пилотов теперь было лишь по одной попытке, Шумахер допустил несколько помарок, но за счёт убийственного третьего сектора опередил Кими на несколько сотых.

В воскресенье в паддоке гадали, пойдёт ли дождь — прогнозы синоптиков были весьма неуверенными. Однако вскоре у механиков возникли другие проблемы: старт гонки дважды откладывался в последнюю секунду — постоянно глохла «Тойота» Кристиано да Матты. Такое перенапряжение выдержали не все: на третьем прогревочном круге заглох «Заубер» Хайнц-Харальда Френтцена, который в тот день отмечал 36-летие.

Гонка стартовала лишь с третьей попытки Фото: Mark Thompson/Getty Images

С третьей попытки пелотон всё же начал гонку: Шумахер уверенно разогнался с чистой стороны решётки, а Райкконен пропустил Хуана Пабло Монтойю и с трудом отбился от Рубенса Баррикелло. Тем временем в глубине пелотона «Минарди» Йоса Ферстаппена не доехала даже до первого поворота, и вскоре на трассу выехал автомобиль безопасности.

Чересчур жаркий пит-стоп

В боевом режиме гонка возобновилась на пятом круге, и Шумахер стал уверенно отрываться от Монтойи: к 12-му кругу колумбиец отставал почти на семь секунд, в то время как Михаэль один за другим ставил быстрейшие круги. Вскоре над трассой стал накрапывать дождь — не слишком сильный, чтобы ехать в боксы, но достаточный, чтобы создать проблемы. И на 14-м круге лидер гонки промахивается в первом повороте и теряет четыре секунды. «Феррари» едет менее уверенно, и Монтойя начинает по чуть-чуть сокращать отставание.

На 21-м круге Монтойя сворачивает в боксы, а кругом за ним «ныряет» Баррикелло. У механиков Рубенса происходит заминка: с заправочным шлангом возникли проблемы, пришлось бежать за другим — предназначенным для машины Шумахера. Бразилец теряет время и возвращается на трассу позади Дженсона Баттона на «БАР-Хонде».

Михаэль совершает пит-стоп на 24-м круге, и у него тоже проблемы на пит-стопе: горловина шланга, вероятно, была повреждена при дозаправке Баррикелло, и из неё на раскалённый кожух двигателя стало просачиваться горючее. Топливо мгновенно вспыхнуло, механики с трудом отсоединили шланг, продолжавший плеваться пламенем, и оперативно потушили огонь. Шумахер не растерялся и в ту же секунду, протерев визор шлема, поехал обратно на трассу — 20-секундный пит-стоп отбросил немца на третью позицию.

Во главе пелотона закрепился Монтойя — Шумахер быстро догнал Райкконена, но, пока искал место для атаки, всё дальше отставал от лидера. К 33-му кругу Хуан Пабло опережал преследователей почти на пять секунд, но в этот момент взорвался не отказывавший с начала сезона двигатель «БМВ». Буквально в ту же секунду Михаэль опередил Кими в четвёртом повороте и мимо дымящегося «Уильямса» проехал уже лидером гонки.

Шумахер принялся атаковать ещё активнее и штамповал круги в квалификационном ритме. На дозаправке в баки попало меньше топлива, на второй пит-стоп нужно было ехать раньше, а механики искали причину возгорания и вручную перебирали заправочное оборудование. За десять кругов Михаэль оторвался от Райкконена на восемь секунд — и на 43-м отправился в боксы во второй раз.

Райкконен впереди Шумахера на Гран-при Австрии 2003 года Фото: Clive Rose/Getty Images

На этот раз пит-стоп прошёл штатно, однако тактическая инициатива перешла к Райкконену: чем дольше Кими будет оставаться на трассе, тем меньше времени потратит на дозаправку и тем больше шансов опередить Шумахера получит. Финн держался до 50-го круга, но выехал в семи секундах позади Михаэля и в итоге не смог навязать ему борьбы — Шумахер уезжал всё дальше и довёл свой отрыв до десяти секунд.

Райкконен же едва не потерял и второе место. На финальном отрезке финна стремительно догонял Баррикелло, но Рубенсу удалось провести лишь одну атаку: за три круга до финиша бразилец вошёл в четвёртый поворот снаружи и попытался перекрестить траектории, но в пятом «Макларен» остался на более выгодной линии и устоял.

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За счёт второго места Райкконену удалось сохранить лидерство в чемпионате, хотя его отрыв от Шумахера сократился до двух очков. Баррикелло же поднялся на третью строчку — он опередил новичка команды «Рено» Фернандо Алонсо, который прорывался после старта с пит-лейна, но вылетел с трассы, когда на 45-м круге заклинило двигатель.

Райкконен, Шумахер и Баррикелло на подиуме в Шпильберге в 2003 году Фото: Clive Rose/Getty Images

«Феррари» за счёт двойного подиума впервые с начала сезона смогла вырваться в лидеры Кубка конструкторов, на одно очко опередив «Макларен». В этот раз «Скудерии», говорили в паддоке, уже не удастся так легко выиграть чемпионат, как это произошло годом ранее — за четыре этапа до финиша. И были правы: борьба шла вплоть до финального этапа, но не с «Маклареном», а с «Уильямсом».