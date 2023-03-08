25 лет назад Ньюи тоже уничтожил всех на старте. Но «Феррари» и Шумахер смогли ответить

Два серебристых «Макларена» — команда из Уокинга только что сменила ливрею на любимый цвет Рона Денниса — почти бок о бок пересекли линию финиша Гран-при Австралии — первого этапа сезона, на круг опередив всех остальных. Немыслимое преимущество команды, которая последние четыре года не попадала даже в топ-3 Кубка конструкторов, шокировало паддок — и для новой машины Эдриана Ньюи это было только начало.

В честь 25-летия той самой гонки в Мельбурне, состоявшейся 8 марта 1998 года, вспоминаем захватывающую историю MP4/13.

Ньюи в Уокинге

Первые сессии в аэродинамической трубе не принесли ожидаемых результатов — и в Уокинге стали ещё активнее обсуждать, что зря Рон Деннис притащил Эдриана Ньюи, инженеры справлялись и без него. Идея Ньюи была достаточно радикальной — в сезоне-1998 технический регламент предписывал делать машины менее широкими, и, чтобы сохранить устойчивость, инженеры уменьшали колёсную базу, в то время как Эдриан, наоборот, предложил увеличить шасси.

Во время продувки эффективность его проекта оказалась на 10% ниже, чем у концепции, которую ещё до появления Ньюи разработал Анри Дюран. Ньюи, казалось, решил бросить свой проект, но тогда один из подчинённых Дюрана — Питер Продрому — предложил совместить наработки. Машина Ньюи получила более длинные боковые понтоны из чертежей Дюрана — они лучше выводили грязный воздух от передних колёс из-под днища. Кроме того, инженеры переработали воздуховоды тормозов и диффузор. В аэродинамической трубе гибрид уверенно превзошёл оба предыдущих проекта.

Эдриан Ньюи и Рон Деннис в 1998 году Фото: Michael Cooper/getty Images

На трассу MP4/13 впервые выехала на частных тестах в Ле-Кастелле — и они прошли не очень здорово. Хаккинен и Култхард в один голос заявили, что машиной непросто управлять, однако такие проблемы возникли у всех: в 1998 году Формула-1 перешла на шины с канавками, чтобы за счёт уменьшения пятна контакта снизить скорости.

Зато из-за лопнувшего рычага подвески «Макларен» пропустил два дня предсезонных тестов: пришлось ждать, пока появится новый — из стали вместо карбона. И тем не менее, только лишь появившись на трассе, MP4/13 на полторы секунды опередила всех тех, кто уже два дня тестировался в Барселоне.

Дэвид Култхард на тестах в Барселоне Фото: Mark Thompson/getty Images

В первой квалификации сезона Хаккинен и Култхард, которых разделили 0,04 секунды, заняли первый ряд, опередив ближайшего соперника — Михаэля Шумахера на «Феррари» — на три четверти секунды. Со стартом гонки два «Макларена» уверенно уехали вперёд, а последние надежды на борьбу умерли вместе с двигателем Шуми на шестом круге. Но без приключений всё равно не обошлось.

На середине дистанции Хаккинена попросили поберечь тормоза, но после аварии в Аделаиде в 1995-м у финна стали возникать проблемы со слухом, и он решил, что его позвали в боксы. На трассу он уже вернулся позади Култхарда, но тот по просьбе Рона Денниса вернул позицию напарнику, а на финише два «Макларена» опередили всех остальных на круг. С того дня прошло 25 лет, но Ф-1 больше не видела такого доминирования одной машины над остальными.

Четвёртая педаль

Сразу после Гран-при Австралии «Феррари» подала протест на MP4/13 — из-за встроенной в машину дополнительной тормозной системы. Эта идея возникла у Стива Николса, ведущего гоночного инженера, ещё до прихода Ньюи. Чтобы машине проще было «вкручиваться» в медленные повороты, в кокпит установили четвёртую педаль, с помощью которой пилот мог тормозить только внутренним задним колесом.

В теории система была законна, и у ФИА не было к ней вопросов ни в сезоне-97, ни перед этапом в Мельбурне, когда её чертежи лично инспектировал Чарли Уайтинг. Однако проблема была в том, что система «понимала», какие колёса в данный момент внутри, по положению руля, переключавшего тумблер в зависимости от поворота. А это — в интерпретации «Феррари» — значило, что руль управляет всеми четырьмя колёсами, что строго запрещала десятая статья технического регламента.

Мика Хаккинен и Рон Деннис на пресс-конференции в Бразилии Фото: Michael Cooper/getty Images

Такая статья появилась в правилах ещё в 1993 году, когда в «Бенеттоне» хотели построить машину, у которой рулились бы все четыре колеса. Авторы правил предполагали, что запрещают именно рулить колесом. Но в итоге судьи согласились с доводами «Скудерии», а «Макларену» пришлось отказаться от хитроумной системы. Ньюи оценивал преимущество от этой системы в 0,7 секунды — столько Хаккинен «привёз» Шумахеру в квалификации.

Но на «Интерлагосе» выяснилось, что MP4/13 быстра и без дополнительных тормозов: в квалификации Мика уже на секунду опередил Шумахера, а в гонке, которую его «Феррари» на этот раз выдержала, обогнал Михаэля на минуту с лишним. Это был уже третий дубль «Макларена» подряд — такого с командой не случалось уже десять лет, со времён побед Сенны и Проста в 1988-м.

Хаккинен и Култхард на Гран-при Бразилии 1998 года Фото: Pascal Rondeau/getty Images

Тем не менее в «Феррари» без боя не сдавались: на Гран-при Аргентины более эффективные шины «Гудьир» принесли Шумахеру первую победу в сезоне. В Имоле Хаккинен потерял второе место из-за отказа трансмиссии, и хотя затем финн первенствовал в Барселоне и Монако, Михаэль ответил серией из трёх побед подряд — в Монреале, Маньи-Куре и Сильверстоуне.

В Австрии и Германии первым снова был Хаккинен, но в Венгрии из-за проблем с амортизатором Мика откатился на шестое место. На этапе в Спа под проливным дождём сошли оба претендента на титул, а в Монце удача снова улыбнулась Михаэлю, и, к счастью, тифози Красный барон во второй раз поднялся на вершину подиума в Монце. За два этапа до конца сезона у лидеров чемпионата было равное количество очков, и лишь благодаря вдохновенному пилотажу на «Нюрбургринге» и красивой победе Хаккинен перед финальной гонкой вырвался на четыре очка вперёд.

Гран-при Японии

На «Сузуке» в квалификации первенствовал Шумахер. Хаккинен показал второе время, уступив менее 0,2 секунды, тогда как все остальные, включая Култхарда, были в секунде позади лидеров. Но Мику устраивало и второе место: даже в случае победы Михаэля у них было бы равное количество очков, но за счёт большего числа побед титул доставался бы финну. Правда, стартовать с поула Шумахер так и не смог: во время второй попытки старта «Феррари» заглохла. Михаэля переместили в конец пелотона, а первым в итоге стартовал Хаккинен, легко уезжавший от напарника Шуми Эдди Ирвайна.

Михаэль не сдавался. На первом круге он вырвался на 12-ю позицию, на втором прошёл Алези и Паниса, на третьм и четвёртом — Физикеллу и Вурца, на пятом оставил позади своего брата Ральфа. К 15-му кругу Шумахер опередил Хилла и Вильнёва и шёл пятым, а к 22-му прорвался на третье место. Хаккинен уверенно лидировал, но, случись что с его «Маклареном», титул уплыл бы прямо из рук. Однако проблемы в итоге возникли у Шуми: на 31-м круге у немца лопнула шина, он сошёл с дистанции, а чемпионом автоматически стал Хаккинен. В дополнение к этому успеху Уокинг забрал и Кубок конструкторов — восьмой и на данный момент последний в своей истории.

«Макларен» празднует победу в чемпионате 1998 года Фото: Marcus Brandt/Getty Images

Как признался в своей книге «Как построить машину» сам Ньюи, переходя в «Макларен», он хотел всем доказать, что способен работать самостоятельно: в паддоке считали, что за безумно талантливым Эдрианом нужно приглядывать, и это благодаря Патрику Хэду инженеру удавалось держать себя в рамках. После сезона-1998 авторитет Ньюи стал непререкаем, через несколько лет его позовут в «Ред Булл», где он станет одним из основателей и ключевых руководителей команды.

В то же время MP4/13 — это продукт командной работы. Эдриан Ньюи придал этой машине прижимную силу, Стив Николс — ассиметричные тормоза, а Нил Оутли собрал быстрый и невероятно лёгкий автомобиль — настолько, что разместить в плотно скомпонованной машине более двух литров балласта (40 кг) было проблемой. Ну а сам титул был бы невозможен без Мики Хаккинена, который практически единолично спас Гран-при Люксембурга.

Ньюи и Хаккинен на Гран-при Канады 1998 года Фото: Michael Cooper/getty Images

Будет справедливо сказать, что и сам финн по-настоящему раскрылся именно благодаря MP4/13. В 1999 году финн во второй раз станет чемпионом, но в 2000-м, когда Шумахер вернётся в борьбу за титул после переломов, полученных в аварии на «Сильверстоуне», Хаккинен на быстром и ненадёжном «Макларене» титул ему уступит. В 2001-м «Макларен» сделает ещё один шаг назад, и в 33 года Мика решит завершить карьеру. Он потом будет скучать по Формуле-1 и пытаться вернуться, но так и не сможет договориться с «Уильямсом».

У Дэвида Култхарда приятных воспоминаний от MP4/13 было куда меньше. «В скоростных поворотах у неё постоянно возникала недостаточная поворачиваемость. Каждый раз я в ней разочаровывался: отличный мотор, высокая максимальная скорость, прекрасная тормозная система, но если ты не можешь нормально въехать в быстрый поворот, то очень много теряешь, — рассказывал шотландец в интервью «Чемпионату». — Она была быстрой, но в то же время разочаровывающей». Култхард, однако, продолжит работать с Ньюи — и будет одним из тех, кто станет уговаривать Эдриана принять приглашение Милтон-Кинса. Но это уже другая история…