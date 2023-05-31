Великая победа Шумахера на «Феррари»: в ливень и со сбоящим мотором разгромил всех

В преддверии Гран-при Испании Формулы-1 вспоминаем один из самых памятных Гран-при на трассе «Каталунья» под Барселоной. 27 лет назад прошла гонка, которую называют одной из лучших в карьере Михаэля Шумахера.

«Это была ужасная машина, кусок хлама»

В 1996 году Шумахер, взявший два титула подряд, перерос «Бенеттон» и отправился спасать команду из Маранелло. На немца возлагали большие надежды, но болид никак не помогал своим гонщикам побеждать. Сильнее всего F310 критиковал Эдди Ирвайн: «Это была ужасная машина, кусок хлама, почти неуправляемая».

Шумахер был более оптимистичен. После первых кругов на болиде 1996 года он, возможно, пожалел, что ушёл из «Бенеттона», но в конце дня пошёл дождь. «Это лучшая машина, которую я водил в таких условиях», – обнадёжил команду пилот. Вот только льёт над трассами Ф-1 далеко не всегда… В общем, о борьбе за чемпионство речи не шло: FW18 «Уильямса» была лучшей машиной пелотона, а «Феррари» боролась за звание второй силы с «Бенеттоном» и «Маклареном».

К Гран-при Испании у Деймона Хилла уже было двукратное преимущество по очкам в чемпионате, а его единственным реальным конкурентом являлся партнёр по «Уильямсу» Жак Вильнёв. Казалось, что и в Барселоне борьбу за победу поведёт эта пара, однако с самого утра в воскресенье пошёл дождь.

Стартовая решётка в тот день выглядела так: Хилл, Вильнёв, Шумахер. На первом же круге сталкиваются пять болидов — Педро Лами, Рикардо Россет и Дэвид Култхард сходят сразу после этого, Панис и Физикелла продержатся чуть дольше.

Гран-при Испании 1996 года проходил в сложнейших условиях Фото: Bongarts/Getty Images

По три секунды на круге!

Из-за плохой видимости телекамеры следят только за лидерами, а сошедшие не понимают, по чьей вине сходят. К концу первого круга впереди был Вильнёв, следом за ним – Алези и Хилл. Шумахер плохо стартовал, и к тому моменту, когда телеоператорам удалось его найти на трассе, он был на шестом месте, позади своего партнёра по команде. Однако через несколько минут Эдди Ирвайн заканчивает гонку в гравии, а Шумахер поднимается на пятую позицию.

Фаворит чемпионата Хилл трижды ошибается и наконец выбывает из гонки. «Если честно, в такую погоду я был почти рад сойти», – позже признается он журналистам. Между тем в пятом повороте девятого круга Шумахер играючи проходит Алези в борьбе за уже второе место. Три круга спустя на этом же участке трассы точно таким же образом лидер «Феррари» перехватывает лидерство у Вильнёва! К 24-му кругу Михаэль Шумахер оторвался от ближайшего преследователя почти на 40 секунд – то есть немец за круг отыгрывал более трёх секунд!

Шумахер обходит Вильнёва в борьбе за лидерство Фото: Marcus Brandt/Bongarts/Getty Images

Единственная борьба на трассе разворачивается между Вильнёвом и Алези — за второе место. Француз окажется быстрее канадца, но даже не мечтает погнаться за лидирующим Шумахером: отрыв немца составляет уже минуту.

В какой-то момент во второй половине гонки двигатель «Феррари» V10 превращается в V9 или даже в V8, что никак не повлияет позицию Михаэля – главное, чтобы мотор работал хотя бы так. К клетчатому флагу разрыв между первым и вторым местом сократится до 45 секунд. В лидирующем круге останутся только трое из шести пилотов, доехавших до финиша. 14 сходов – рекорд для автодрома «Каталунья».

«Я бы не поставил на себя и пенни!»

На пресс-конференции выяснится, что Шумахер, даже стартуя третьим, не был уверен в своих силах: «Если бы меня попросили сделать ставку перед гонкой, я бы не поставил на себя и пенни!»

После этой гонки за Шумахером окончательно закрепится звание нового Человека дождя. Примечательно, что за две недели до Гран-при Испании в схожих погодных условиях он разбил свою «Феррари» на первом же круге в Монте-Карло. Что ж, как сладок оказался реванш!

Увы, следующих чудес от Шумахера болельщикам пришлось подождать. Техническое несовершенство F310 существенно усложняло жизнь пилотам «Феррари»: в 16 Гран-при сезона 1996 года Шумахер сошёл семь раз, а Ирвайн – 11. Особенно памятен Гран-при Франции, где Михаэль завоевал поул-позишен, но из-за отказа мотора даже не добрался до старта. Ирвайн тогда продержался лишь пять кругов до поломки коробки передач.

И всё же к концу года немец ещё два раза победит на этой машине, причём уже посуху. Остальное – история, которая началась в дождливой Барселоне. «Это была не гонка. Это была демонстрация гениальности», – сказал после финиша Стирлинг Мосс о первой победе Шумахера в «Феррари».