Перес достиг дна, но Сарджент ещё хуже! Оценки за Гран-при Японии

17-й этап Формулы-1 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9

В Японии действующий чемпион записал на свой счёт очередную победу в доминирующем стиле, но, как и в предыдущих случаях, для этого достаточно было просто ехать в своём темпе. Это не вина Макса, что другие не могут до него дотянуться, а гонки для Ферстаппена проходят совсем без борьбы. К тому же в единственном эпизоде, где бороться-таки пришлось — на старте, он допустил пробуксовку и едва не выпустил вперёд Норриса.

Шарль Леклер — 8,5

После двух не самых удачных этапов Леклер смог реабилитироваться. Шарль уверенно опередил в квалификации Сайнса, удержал позицию на старте (хотя и позволил соперникам поравняться перед первым поворотом) и оставался четвёртым до самого конца дистанции. Чёткое и уверенное выступление — такое, какого и ждут от лидера «Феррари».

Ландо Норрис — 8

Ландо провёл очень сильную гонку и стал лучшим позади доминирующего Ферстаппена, однако не будем забывать, что в квалификации Норрис уступил напарнику, который прежде никогда на «Сузуке» не выступал, а в гонке смог его пройти лишь после приказа из боксов. В остальном претензий к гонщику нет — для Ландо это уже 10-й в карьере подиум.

Джордж Расселл — 8

Результат этого не отражает, однако Расселл на «Сузуке» выступил превосходно. В Q3 у Джорджа была лишь одна попытка — и в ней он был на полсекунды быстрее, чем Хэмилтон на первом быстром круге. В гонке британец рискнул в попытке запрыгнуть на подиум и оказался единственным, кто решился проехать дистанцию с одним пит-стопом. Дивидендов такая стратегия так и не принесла, тем не менее Расселл хотя бы попытался — и, в отличие от напарника, не допускал ошибок.

Фернандо Алонсо — 8

В субботу Алонсо проехал не совсем чисто — в Q3 его круг оказался хуже, чем в Q2, но на фоне блестящего старта (с 10-го места на шестое!) на это можно закрыть глаза. «Астон Мартин» теперь уступает в темпе и «Феррари», и «Мерседесу», но от гонщиков «Альпин» Фернандо удалось уехать, а итоговое восьмое место — потолок для AMR23 в её нынешнем состоянии.

Оскар Пиастри — 7,5

В квалификации австралиец выступил более чем прекрасно: Пиастри сумел с ходу найти подход к незнакомой трассе и оказался на пару сотых быстрее опытного напарника. Но в гонке поддерживать его темп Оскару уже не удалось: во второй её половине, пропустив по приказу из боксов Норриса, австралиец отстал от него на 17 секунд. То есть в среднем на каждом круге Пиастри уступал более 0,6 секунды.

Оскар Пиастри впервые поднялся на подиум Гран-при Ф-1 Фото: Clive Mason/Getty Images

Карлос Сайнс — 7,5

Несмотря на 0,3 секунды отставания от Леклера в квалификации, в гонке Сайнс вплоть до вторых пит-стопов держался непосредственно позади напарника и поддерживал его темп. Оттянутая финальная остановка стоила Карлосу пятого места, но едва ли в этом много вины пилота: команда, видя, насколько Хэмилтон быстрее на свежих шинах, должна была сразу же позвать гонщика.

Эстебан Окон — 7,5

После столкновения в толчее перед первым поворотом Окон откатился в конец пелотона, уже на первом круге поехал в боксы и фактически всю дистанцию преодолел с одним пит-стопом. Правда, даже на чуть более свежих шинах дотянуться до Алонсо Эстебану так и не удалось.

Льюис Хэмилтон — 7

Не самый чистый этап в исполнении экс-чемпиона — и он сам это признаёт. На старте Льюис сработал хорошо, поравнялся с Пересом и пилотами «Феррари», но оказался снаружи и в итоге получил удар от Чеко. После рестарта Хэмилтон выехал на обочину в девятом повороте — потерял время сам и помешал напарнику, которого вывез за пределы трассы в «Ложке». А пятое место британец занял лишь благодаря тактической ошибке «Феррари».

Пьер Гасли — 7

После неудачного старта Гасли откатился с 12-й позиции на 14-ю и вынужден был терять время в борьбе с «Альфа Таури». В концовке Пьер на свежих шинах отыгрывал у Алонсо по секунде с круга, но так и не смог подойти ближе, чем на 3,8 секунды. Сработай француз лучше в начальной фазе гонки — шансов на борьбу с «Астон Мартин» было бы куда больше. Может быть, и не пришлось бы возвращать позицию Окону.

На финише Гасли пришлось вернуть Окону позицию Фото: Clive Mason/Getty Images

Лиам Лоусон — 7

«Сузука» стала первой знакомой трассой для Лоусона в Формуле-1 — здесь он недавно выступал в Супер Формуле. В квалификации Лиам уступил Цуноде, однако прошёл японца на старте. Затем вновь оказался позади напарника после первых пит-стопов — и вновь опередил его, когда того поздновато позвали на вторую остановку. В целом это было добротное выступление, но не более того.

Валттери Боттас — 7

Скорость машины вновь не позволила блеснуть в квалификации, но Валттери отлично разогнался с 16-й позиции и сумел поравняться со стоявшими ближе к лидерам Оконом и Албоном. Увы, именно это и подвело финна — после тройного столкновения финну пришлось ехать в боксы, а затем его машину окончательно добил Сарджент.

Нико Хюлькенберг — 6,5

После не лучшей квалификации Халк отлично стартовал и отыграл пять позиций на первом круге, но на фоне повышенного износа резины и тактики трёх пит-стопов удержаться хотя бы на подступах к первой десятке Нико не смог и в конце концов финишировал позади «Альфа Ромео» Чжоу.

Кевин Магнуссен — 6,5

Магнуссен во второй раз подряд опередил Хюлькенберга в квалификации, но на старте, несмотря на проблемы многих пилотов, не смог подняться выше. Тем не менее датчанин держался в топ-12, когда получил удар от Серхио Переса и откатился в конец пелотона. То есть теоретические шансы на очки в тот момент ещё оставались.

Гонку Магнуссена похоронил Перес Фото: Clive Mason/Getty Images

Лэнс Стролл — 6,5

Главное достижение Стролла в Японии — отыгранные на первом круге пять позиций. Однако на фоне старта с 17-го места это позволило подняться лишь на 12-ю строчку. Если бы в квалификации Стролл смог реализовать потенциал машины, а не вылетел в третий раз подряд в Q1, то как раз в районе 12-го места он бы и стартовал. Так что особенного геройства в этом прорыве нет. Закончилось же всё техническим сходом из-за проблем с антикрылом.

Юки Цунода — 6

В домашней квалификации Юки прорвался в финал, однако его круг в Q3 был медленнее, чем в Q2. В гонке же Цунода дважды пропустил Лоусона — на старте и после позднего второго пит-стопа. Во втором случае особой вины японца нет, однако он больше 10 кругов ехал вплотную к напарнику-дебютанту и так и не смог его пройти.

Гуаньюй Чжоу — 6

Для Чжоу гонка была испорчена уже на стартовой прямой, когда в антикрыло прилетел обломок чужой машины. Но отчасти Гуаньюй виноват в этом сам — не ошибись он в квалификации и стартуй выше, шансов избежать подобных проблем было бы куда больше.

Александер Албон — 5

Для лидера «Уильямса» всё закончилось ещё до первого поворота, когда после смещения Окона в него ударился Боттас. Однако Албон стартовал впереди их обоих и в принципе не должен был оказываться рядом с ними перед первым поворотом.

Албон во многом сам виноват в сходе Фото: Clive Mason/Getty Images

Серхио Перес — 3

Очередной провал от пилота, в распоряжении которого лучшая машина пелотона. Уже на старте Чеко сработал не лучшим образом и позволил Хэмилтону поравняться — британца пришлось выдавливать с трассы, что в итоге обернулось поломкой антикрыла и пит-стопом на втором круге. В дальнейшем Чеко влетел в Магнуссена и поехал уже за третьим носовым обтекателем. Кроме того, накануне мексиканец отстал от Ферстаппена в квалификации почти на 0,8 секунды — очень плохой уикенд.

Логан Сарджент — 1,5

В Японии Сарджент дважды попадал в аварии. Сначала Логана вынесло в гравий в первой же квалификационной попытке, а затем он ошибся на торможении в 11-м повороте и выбил Валттери Боттаса. Более беспомощное выступление сложно себе представить — даже в Зандворте Логан держался лучше и вылетел в гонке из-за отказа гидравлики. В данном же случае оба инцидента — на его совести.