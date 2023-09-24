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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Японии — 2023: Перес, Сарджент, Пиастри или кто-то другой — опрос

Кто худший гонщик Гран-при Японии Формулы-1?
Евгений Кустов
Голосование: кто худший пилот ГП Японии Ф-1
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Среди претендентов — пилот дня по версии болельщиков.

В этом сезоне Формулы-1 мы завели новую рубрику. Теперь после финиша гонки предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня наоборот».

По итогам гонки на трассе в Японии редакция отобрала пять претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Японии Формулы-1?
Серхио Перес
Фото: Mark Thompson/Getty Images
1 место

Серхио Перес

У мексиканца весь уикенд складывался так себе, и гонка стала логичным завершением Гран-при. Уже на старте Перес сломал антикрыло о болид Хэмилтона — ну, там Чеко был не сильно виноват, просто попал в «коробочку». Но потом Серхио заработал штраф за обгон Алонсо под машиной безопасности (торопился заехать на пит-лейн), а после этого мексиканец глупо врезался в несчастного Боттаса и получил ещё одно наказание. Очень слабый пилотаж для столь опытного гонщика.

Логан Сарджент
Фото: Clive Rose/Getty Images
2 место

Логан Сарджент

Американец живёт по принципу — ни дня без аварии. На сей раз Логан решил не задерживаться с организацией шоу и оперативно вынес Валттери Боттаса. Там немного не повезло: Сарджент просто заблокировал колёса, а финн в этот момент уже пошёл в атаку по внешнему радиусу и подставился под удар. Так или иначе, очередная ошибка Логана и новые убытки для «Уильямса».

Льюис Хэмилтон
Фото: 1 — Clive Rose/Getty Images
3 место

Льюис Хэмилтон

Возможно, не самый очевидный претендент, но Льюис и сам признал, что гонка на «Сузуке» получилась у него не самой чистой. На старте Хэмилтон сцепился с Пересом (пусть даже особой вины британца нет), а потом допустил довольно серьёзную ошибку и еле-еле отбился от Расселла — причём грязновато. В итоге от борьбы с напарником семикратного чемпиона обезопасила лишь рискованная тактика Джорджа.

Юки Цунода
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
4 место

Юки Цунода

Неубедительная домашняя гонка после прекрасной квалификации. Цунода стал в квалификации девятым, но уже на старте проиграл позицию Лоусону и за всю дистанцию так и не сумел опередить неопытного напарника обратно. И это на фоне решения команды, что места на следующий сезон достоин Юки, а не Лиам.

Оскар Пиастри
Фото: Mark Thompson/Getty Images
5 место

Оскар Пиастри

Кто-то назовёт автора рейтинга сумасшедшим. Мол, Оскар впервые в карьере финишировал на подиуме и даже был признан болельщиками гонщиком дня. Но давайте смотреть правде в глаза. На старте Пиастри проиграл позицию Норрису, потом VSC снова подарил Оскару второе место, но австралиец начал сильно уступать напарнику по темпу. На финише между ними 17 секунд — Переса за такое отставание, набранное за половину гонки, нещадно критиковали бы.

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