Кто худший гонщик Гран-при Японии Формулы-1?

В этом сезоне Формулы-1 мы завели новую рубрику. Теперь после финиша гонки предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня наоборот».
По итогам гонки на трассе в Японии редакция отобрала пять претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Серхио Перес
У мексиканца весь уикенд складывался так себе, и гонка стала логичным завершением Гран-при. Уже на старте Перес сломал антикрыло о болид Хэмилтона — ну, там Чеко был не сильно виноват, просто попал в «коробочку». Но потом Серхио заработал штраф за обгон Алонсо под машиной безопасности (торопился заехать на пит-лейн), а после этого мексиканец глупо врезался в несчастного Боттаса и получил ещё одно наказание. Очень слабый пилотаж для столь опытного гонщика.
Логан Сарджент
Американец живёт по принципу — ни дня без аварии. На сей раз Логан решил не задерживаться с организацией шоу и оперативно вынес Валттери Боттаса. Там немного не повезло: Сарджент просто заблокировал колёса, а финн в этот момент уже пошёл в атаку по внешнему радиусу и подставился под удар. Так или иначе, очередная ошибка Логана и новые убытки для «Уильямса».
Льюис Хэмилтон
Возможно, не самый очевидный претендент, но Льюис и сам признал, что гонка на «Сузуке» получилась у него не самой чистой. На старте Хэмилтон сцепился с Пересом (пусть даже особой вины британца нет), а потом допустил довольно серьёзную ошибку и еле-еле отбился от Расселла — причём грязновато. В итоге от борьбы с напарником семикратного чемпиона обезопасила лишь рискованная тактика Джорджа.
Юки Цунода
Неубедительная домашняя гонка после прекрасной квалификации. Цунода стал в квалификации девятым, но уже на старте проиграл позицию Лоусону и за всю дистанцию так и не сумел опередить неопытного напарника обратно. И это на фоне решения команды, что места на следующий сезон достоин Юки, а не Лиам.
Оскар Пиастри
Кто-то назовёт автора рейтинга сумасшедшим. Мол, Оскар впервые в карьере финишировал на подиуме и даже был признан болельщиками гонщиком дня. Но давайте смотреть правде в глаза. На старте Пиастри проиграл позицию Норрису, потом VSC снова подарил Оскару второе место, но австралиец начал сильно уступать напарнику по темпу. На финише между ними 17 секунд — Переса за такое отставание, набранное за половину гонки, нещадно критиковали бы.
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