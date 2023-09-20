Как же лицемерны судьи в Формуле-1: их поблажка Ферстаппену просто поражает

На Гран-при Сингапура судьи вновь удивили паддок. Стюарды решили не наказывать Макса Ферстаппена за блокировку Юки Цуноды, мотивировав это тем, что голландцу не сообщили о приближающейся машине. Несмотря на то что ранее в Монако в аналогичной ситуации наказали Леклера, отметив, что действия команды смягчающим обстоятельством не являются.

Разбираем казус Ферстаппена и ищем решение проблемы.

«Действия или бездействие команды»

Инцидент между Ферстаппеном и Цунодой произошёл в начале второго сегмента. Юки начинал быстрый круг, в то время как Макс был на прогревочном и медленно двигался по траектории. Японцу в итоге пришлось бросить круг, а в следующей попытке он допустил ошибку и, в отличие от Лиама Лоусона, в финал квалификации не прошёл. «Буду удивлён, если Ферстаппен не получит за это штрафа», — сказал экс-пилот Ф-1 и комментатор Sky Sports Мартин Брандл.

Пенализации, как мы уже знаем, Макс избежал — причём для этого судьям пришлось устроить настоящую многоходовочку! Сначала судьи рассматривали эпизод, в котором Сарджент заблокировал Стролла — и вместо штрафных позиций выписали команде денежный штраф. «Стюарды учли, что гонщик не был предупреждён по радио, но в соответствии с ранее принятыми решениями участник, признавший, что не смог вовремя сделать предупреждение, получает штраф», — сказано в решении относительно Сарджента.

Логан Сарджент на Гран-при Сингапура Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Спустя 15 минут судьи вынесли решение и по Ферстаппену — и тоже в виде денежного штрафа команде, а не штрафных позиций. «Стюарды изучили множество эпизодов с блокировкой или предполагаемой блокировки и в соответствии с ранее принятыми решениями наложили наказание в виде предупреждения для пилота и денежного штрафа для команды», — пояснили они.

Но постойте-ка! В квалификации перед Гран-при Монако Шарля Леклера оштрафовали тремя позициями, несмотря на то что его тоже не предупредил инженер. «Из радиопереговоров следует, что команда не предупредила Леклера о приближении Норриса вовремя. Оба пилота признают, что в тоннеле у Леклера не было возможности безопасно избежать блокировки, однако стюарды считают, что Леклер мог пропустить соперника перед тоннелем, если бы получил сообщение, — сказано в решении относительно штрафа Шарля. — Стюарды изучили все предшествующие прецеденты необязательных блокировок и в каждом случае действия или бездействие команды не были смягчающим обстоятельством».

Макс Ферстаппен и Шарль Леклер Фото: Dan Mullan/Getty Images

То есть буквально четыре месяца назад судьи пишут, что все последние годы наличие или отсутствие предупреждения от команды не было смягчающим обстоятельством, после чего выписывают Леклеру штраф в три позиции. А вот теперь вдруг выясняется, что это всё-таки смягчающее обстоятельство — и потому Ферстаппен три позиции не потеряет. И это, как пишут стюарды, «в соответствии с принятыми ранее решениями»! Вероятно, имеется в виду, что 15 минутами ранее не оштрафовали Сарджента.

Это не просто непоследовательность, это диаметрально разная интерпретация одних и тех же событий. Нельзя сослаться на то, что решения принимали разные стюарды, поскольку не они решают, учитываются ли в случае блокировки действия команды или нет, это должно быть зафиксировано в регламенте. Судьи не могут менять правила по ходу гонки, наоборот — их обязанность это следить за соблюдением уже написанных правил. Но, как мы видим, если судьи не хотят выносить штраф, никакие регламенты или прежние решения им не указ.

Команды требуют последовательности

Весь паддок обратил внимание на решение судей, однако оспаривать его никто не стал. Высказался разве что директор по развитию машины «Астон Мартин» Том Маккалоу, но даже он был предельно сдержан. «Мы понимаем, что у судей всегда больше информации, но мы хотим последовательности в их решениях», — сказал он в комментарии для PlanetF1. Разговоры, что вердикты судей порой противоречат друг другу, идут не один год, но ситуация не улучшается.

В то же время предсказуемость решений — тоже не всегда хорошо. Например, на Гран-при Италии Джордж Расселл намеренно срезал шикану, чтобы обогнать Эстебана Окона. Расселл знал, что получит пять секунд штрафа, но мог потерять ещё больше, если бы застрял за «Альпин». В итоге Джордж пошёл на тактический фол — и получил преимущество.

Серхио Перес и Джордж Расселл Фото: Peter Fox/Getty Images

В каком-то смысле схожий инцидент произошёл и на Гран-при Сингапура — Серхио Перес вытолкал Алекса Албона в стену, чтобы выйти вперёд и продолжить прорыв. Албон откатился в конец пелотона и лишился шансов на очки, а Чеко, как и планировал, смог оторваться и после начисления пяти штрафных секунд даже не потерял позицию. Другими словами, гонщики идут на явные нарушения, пользуясь тем, что чересчур больших штрафов (стоп-н-гоу, например) не получат.

Возможно, решением могли бы стать штрафы, высчитываемые в позициях, а не в секундах. Дело в том, что пять секунд в финишных протоколах всегда относительны: Пересу такой штраф вообще ничего не стоил, а Сайнс на финишировавшем под жёлтыми флагами Гран-при Австралии потерял восемь позиций. В то же время если бы за стычку с Албоном Чеко мог бы быть наказан двумя-тремя позициями, независимо от разрывов в протоколах, он едва ли был бы так агрессивен в борьбе с «Уильямсом».

Однако проблема на самом деле гораздо глубже. Стюарды и ФИА повторяют, что размер штрафа не зависит от последствий инцидента, но это не так. В Монце Хэмилтон получил заслуженный штраф за контакт с Пиастри, но в «Родже» пилоты постоянно выдавливают друг друга, и если бы Оскар отвернул, пенализации не было бы. То есть не только итоговое наказание, но и сам факт разбирательств всё меньше связан с действиями пилота и всё больше — именно с последствиями. Нынешняя система фундаментально не отвечает уровню развития гонок. Пора выработать принципиально новые подходы.