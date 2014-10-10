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Палмер — лучший на первой тренировке GP2 в Сочи, Маркелов — 26-й

Палмер — лучший на первой тренировке GP2 в Сочи, Маркелов — 26-й
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В Сочи состоялась первая тренировка GP2, по итогам которой лучшее время на круге показал лидер личного зачёта Джолион Палмер. Второй результат продемонстрировал Артур Пик, а замкнул первую тройку Андре Неграо.

GP2. Гран-при России. 10 октября. Первая тренировка/

1. Джолион Палмер (DAMS) —  1:46.083
2. Артур Пик (Campos) + 0.535
3. Андре Неграо (Arden) + 0.540
4. Стоффель Вандорн (ART) + 0.657
5. Митч Эванс (Russian Time ) + 0.680
6. Кимия Сато (Campos)  + 0.698
7. Джонни Чекотто-младший (Trident) + 0.806
8. Натаниэль Бёртон (Venezuela GP Lazarus) + 0.944
9. Фелипе Наср (Carlin) + 1.040
10. Тиро Элинас (Rapax) + 1.276

26. Артём Маркелов (Russian Time) + 2.624.

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