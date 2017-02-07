Абитебуль: у «Рено» не будет оправданий, если команда окажется среди аутсайдеров

Исполнительный директор «Рено»заявил, что команда намерена попасть в середину пелотона с самого начала сезона 2017 года.«Хорошо, что в этом году новый регламент. Теперь у нас не будет оправданий, если со старта сезона мы не окажемся в середине пелотона. Чтобы догнать топ-команды, нам всё равно потребуется время. Нужно развивать инфраструктуру, поскольку лидеры прогрессируют быстрее, чем мы развиваемся. Нам нужно продолжать строить команду», — приводит слова Абитебуля Autosport.