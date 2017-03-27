Лауда: у Росберга результат был бы тот же, что у Боттаса

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса»считает, что новичок командыничем не уступает чемпиону 2016 года«Главная проблема в том, что, когда Нико за ночь решил, что больше не хочет выступать, мы слушали его с открытыми ртами. Потом у нас с Тото была долгая дискуссия о том, кого взять. По-моему, мы сделали правильный выбор с Боттасом, который всегда был первым в нашем списке.Я сразу выбрал его, потому что нам был нужен опытный парень. Молодой Верляйн был рискованным выбором. Мы ожидали, что в новой команде и с новой машиной Боттас станет быстрее. И он это сделал. Не думаю, что он был бы хуже Росберга, если бы тот выступал. Результат был бы тот же», — цитирует Лауду ESPN.