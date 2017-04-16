Вольф: отношения Льюиса, Боттаса и Феттеля похожи на борьбу Надаля и Федерера

Глава «Мерседеса»доволен теми отношениями, которые складываются между топ-пилотами чемпионата, сравнив их с борьбой легендарных Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.«Отношения Хэмилтона и Росберга были отягощены большим багажом из прошлого. О чём-то мы знаем, что-то мы не узнаем никогда. Со временем это привело к росту напряжения между ними. Я не чувствую того же между Льюисом и Валттери Боттасом.Отношения между Феттелем, Хэмилтоном и Боттасом преисполнены уважением друг к другу, это мне в чём-то напоминает противостояние Федерера и Надаля, надеюсь, что всё так и будет продолжаться», — приводит слова Вольфа F1i.