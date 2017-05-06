Русинов: на последних кругах с трудом контролировал машину

Пилот команды G-Drive Racing Роман Русинов прокомментировал ход гонки WEC в Спа, в которой его экипажу удалось победить в классе LMP2.

«Это была очень сложная гонка, напряжение было невероятным. Залогом успеха стал хороший старт и отличный первый отрезок, который удалось мне провести. Алекс и Пьер также отработали на отлично – как и механики во время пит-стопов.

Однако перед самым финишем пришлось попотеть – на последних десяти кругах резина просто «поплыла», и я с трудом контролировал машину. Но, несмотря на это, мы удержали первую позицию и одержали первую в сезоне победу, чем, разумеется, очень довольны", — завершил Русинов.