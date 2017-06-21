Буэми: ФИА должна ясно сказать, будут ли этапы Формулы-E и WEC пересекаться

Чемпион Формулы-E Себастьен Буэми хочет, чтобы ФИА пояснила, будут ли календари Ф-E и WEC пересекаться в следующем сезоне. На данный момент швейцарец выступает в обоих чемпионатах.

«Это делает ситуацию некомфортной. Прилетая в Мексику в последнюю минуту, как я, ты не делаешь хорошей работы для своей команды в WEC или Формуле-E. Ты за обе выступаешь плохо. Очень важно получить ясный сигнал от ФИА — будут этапы пересекаться или нет. Если они скажут, что нет, то их не должно быть. А если скажут, что они будут, то мы будем по-другому действовать», — приводит слова Буэми Autosport.