Глок: всё давление теперь сосредоточено на «Мерседесе» и Хэмилтоне

Экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок считает, что всё давление теперь сосредоточено на «Мерседесе» и Льюисе Хэмилтоне в борьбе за чемпионство в сезоне-2017.



«Ему (Феттелю) нечего терять. Давление теперь на «Мерседесе», поскольку им нужно обеспечить Хэмилтону автомобиль, который бы работал в каждой гонке. Что касается «Феррари» и Себастьяна, то на них больше нет давления, они просто должны выкладываться до конца, больше ничего они сделать не могут», — цитирует Глока F1Today.



Немец отметил, что большим разочарованием является то, что в последних трёх гонках по чемпионским амбициям Феттеля был нанесён сокрушительный удар. «Их автомобиль был равен или лучше болида «Мерседеса» на многих трассах», — резюмировал Глок.