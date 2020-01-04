Де Рой: для победы нашей команды очень многое у соперников должно пойти не так

Нидерландский гонщик Жерар де Рой, пропускающий ралли-марафон «Дакар»-2020 и присутствующий на нём только в качестве тим-менеджера собственной команды, рассказал о целях на гонку.
«Нам устроили очень тёплый приём в Саудовской Аравии, всё идёт хорошо. Думаю, у нас впереди две приятные недели. Всем понравились небольшие вчерашние тесты, но теперь интересно посмотреть, что принесёт первый спецучасток.
Досадно, что я сам не могу выступать, но ситуация такая, какая есть. Поглядим, как всё будет складываться через год. Сейчас постараемся выступить как можно лучше как команда. Реалистичная задача — попадание в первую пятёрку. Победа? Для этого очень многое у соперников должно пойти не так. Но если мы хорошо справимся с навигацией, то можем оказаться очень высоко», — заявил де Рой в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.
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