Де Рой: для победы нашей команды очень многое у соперников должно пойти не так

Нидерландский гонщик Жерар де Рой, пропускающий ралли-марафон «Дакар»-2020 и присутствующий на нём только в качестве тим-менеджера собственной команды, рассказал о целях на гонку.



«Нам устроили очень тёплый приём в Саудовской Аравии, всё идёт хорошо. Думаю, у нас впереди две приятные недели. Всем понравились небольшие вчерашние тесты, но теперь интересно посмотреть, что принесёт первый спецучасток.



Досадно, что я сам не могу выступать, но ситуация такая, какая есть. Поглядим, как всё будет складываться через год. Сейчас постараемся выступить как можно лучше как команда. Реалистичная задача — попадание в первую пятёрку. Победа? Для этого очень многое у соперников должно пойти не так. Но если мы хорошо справимся с навигацией, то можем оказаться очень высоко», — заявил де Рой в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.