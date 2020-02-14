Эванс захватил лидерство на Ралли Швеции, Ожье — 4-й

Британский гонщик «Тойоты» Эльфин Эванс показал лучшее время по итогам первых трёх спецучастков Ралли Швеции, второго этапа сезона WRC 2020 года. Первый спецучасток, который должен был состояться вчера, 13 февраля, отменили из-за нехватки снега, и в утренней секции первого полноценного соревновательного дня участники проехали допы со второго по четвёртый.

На второй строчке с отставанием в восемь секунд расположился другой гонщик «Тойоты» финн Калле Рованперя. Третьим идёт действующий чемпион мира эстонец Отт Тянак из «Хёндэ», уступающий ещё секунду. Следом за ним расположился шестикратный чемпион WRC француз Себастьен Ожье.

Ралли Швеции. Положение после СУ4 (топ-6)

1. Эльфин Эванс («Тойота») -29.01,1

2. Калле Рованперя («Тойота») — +7,9

3. Отт Тянак («Хёндэ») — +8,7

4. Себастьен Ожье («Тойота») — +16,4

5. Эсапекка Лаппи («Форд») — +20,2

6. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») — +22,0.