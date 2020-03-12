Хэмилтон и Райкконен пожаловались, что Ф-1 приехала в Мельбурн, несмотря на коронавирус

Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Кими Райкконен («Альфа Ромео») прокомментировали ситуацию с коронавирусом вокруг Гран-при Австралии, который должен пройти с 13 по 15 марта.

Вчера, 11 марта, стало известно, что у одного сотрудника «Макларена» и двух сотрудников «Хааса» заподозрили коронавирус. Сотрудники самоизолировались в отеле. Сегодня, 12 марта, на добровольный карантин отправились ещё два сотрудника «Хааса».

«Очень, очень удивлён, что мы здесь. Хорошо, что у нас есть гонки, но меня шокирует, что мы все тут сидим (в пресс-центре. — Прим. «Чемпионата»). Кажется, остальной мир начинает реагировать, хотя и поздновато. НБА прервала сезон, а Ф-1 продолжает», — цитирует Хэмилтона журналист Эндрю Бенсон в своём «твиттере».

«Не знаю, правильно ли то, что мы здесь. Наверное, нет. Но это не нам решать. Думаю, если бы решали команды, нас бы здесь не было», — цитирует Райкконена Motorsport.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.