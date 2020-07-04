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Феттель прокомментировал провальный результат в квалификации Гран-при Австрии

Феттель прокомментировал провальный результат в квалификации Гран-при Австрии
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от результата квалификации Гран-при Австрии, где ему удалось показать только одиннадцатое время.

«Результат стал сюрпризом. Нам казалось, сможем показать что-то большее, но, похоже, на тренировках соперники работали с большим количеством топлива. Не был доволен поведением болида, в большей степени это касается входов в повороты. Как бы то ни было, посмотрим. Мне кажется, завтра будет иная картина. Нам предстоит длинная гонка. На дистанции мы всегда лучше, попробуем прибавить и набрать как можно больше очков», — приводит слова немецкого пилота Sky Sports.

Напарник Феттеля Шарль Леклер показал в квалификации седьмой результат.

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