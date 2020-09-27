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Эйткен объяснил, что привело к пугающей аварии к гонке Формулы-2 в Сочи

Эйткен объяснил, что привело к пугающей аварии к гонке Формулы-2 в Сочи
Авто / Младшие серии 0

Британский гонщик Формулы-2 Джек Эйткен прокомментировал аварию в спринтерской гонке на «Сочи Автодроме», когда в повороте с неофициальным названием «Омега» его машину повело в сторону болида Луки Гьотто, после чего оба автомобиля на большой скорости врезались в отбойник. По словам Эйткена, к аварии привёл ранний контакт на том же повороте.

«Рад, что и я, и Лука в порядке. Маленький контакт между нами ранее в том же повороте привёл к заднему проколу на моей машине, после чего болид просто поехал прямо. Так бывает», — написал Эйткен в собственном твиттер-аккаунте.

Оба пилота в аварии не пострадали. Гонку Формулы-2 решили не возобновлять из-за необходимости долго восстанавливать защитные барьеры.

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